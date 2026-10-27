（洛杉矶法新电）美国职业篮球赛（NBA）星期二（10月27日）宣布，与当红的在线预测市场平台Kalshi和Polymarket达成商业合作伙伴关系。联赛指出，这项合作将有助于在这些广受欢迎的平台上防范非法赌博活动。

根据协议，Kalshi和Polymarket将正式获指定为NBA的“首选预测市场交易所”，并获准在宣传活动中使用NBA的营销素材。

作为交换条件，这项协议赋予NBA控制权，可决定这些网站能提供哪些特定交易项目，并强制这两家公司分享“与调查和可疑交易相关”的信息。NBA也称相关协议“落实了重要的廉洁保障措施”，对获准开设的交易盘口加以限制。

近年来，预测市场受益于相对宽松的监管环境，目前获准在全美范围内运营，人气随之暴增。从技术层面上看，预测市场有别于传统的体育博彩，因为它没有设定赔率的中心化庄家，而是让用户通过在线交易所直接相互下注对赌。

不过，美国部分州属对这种区分提出质疑。纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯（Letitia James）今年夏天便起诉Kalshi，指控其经营非法赌博业务。

目前，包括四届NBA总冠军詹姆斯（James）和希腊球星安特托孔波（Antetokounmpo）在内的多名NBA球员，已分别与Polymarket和Kalshi签有个人代言协议。

然而，圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）球星文班亚马（Wembanyama）则对此提出直言不讳的批评，称“看到一些球员为体育博彩做宣传感到非常悲哀”。

在其他体育项目方面，Kalshi今年早些时候与网球大满贯赛事美国公开赛达成合作协议，男子职业网球联合会（ATP）巡回赛也与Polymarket签署了类似协议。

“The NBA plans to expand its relationship with other current official sports betting partners, and others in the industry, in the coming weeks.”



In statement, NBA outlines integrity framework for parternships with Kalshi and Polymarket. Full statement: pic.twitter.com/c2LB7tA1qQ — Ian Begley (@IanBegley) October 26, 2026

近年频爆非法赌球丑闻 联盟严防易受操纵盘口

NBA近年来接连受到多起非法赌球丑闻冲击。2025年10月，迈阿密热（Miami Heat）后卫特里·罗齐尔（Terry Rozier）在美国联邦调查局（FBI）一项广泛的非法赌博调查中被捕。否认有不当行为的罗齐尔被控向投注者提供有关伤病和缺席比赛的内幕消息；他涉嫌在2023年3月还效力于夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）的一场比赛中，提前告知同谋自己将诈伤提早退赛。

今年6月，前密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）球员比斯利（Beasley）也因非法赌博指控被起诉。在其中一个案件，比斯利涉嫌提前告知一名前队友，自己打算在一场比赛的抢篮板数据上故意表现失常。

在新的合作协议下，NBA将能够阻止平台开设特别容易受到人为操纵的交易盘口。此外，协议也明确禁止联盟及各球队人员在任何与NBA相关的预测市场进行交易。与此同时，NBA也扩大了与现有博彩合作伙伴DraftKings的协议范围，将预测市场纳入其中。

NBA媒体分发与合作关系主管考夫曼—罗斯（Kaufman-Ross）在声明中说：“维护比赛的廉洁与公信力是我们的首要任务。随着这一领域的发展，我们认为与监管机构和运营商展开建设性合作至关重要，这有助于确保落实适当的防范保障措施。”

除了体育领域，预测市场此前也因有内幕人士涉嫌利用特权信息在政治甚至战争相关赌盘中牟取暴利，而引发了更广泛的社会争议。