新加坡双打好手许永凯与印度尼西亚女将格洛丽亚重新携手，在上星期天（10月25日）举行的Polytron印尼羽毛球大师赛（超级100赛）中一路闯入决赛，最终获得亚军。这也是两人自今年3月结束合作后，再度搭档参赛。

许永凯与格洛丽亚于今年1月开始合作，并在印尼大师赛（超级500赛）首次亮相，携手闯入八强。

此后，两人在接下来的巡回赛中也展现出不俗的竞争力。他们先后参加同属超级300赛的泰国大师赛和德国公开赛，分别止步16强和四强。两人之后还获得参加全英羽毛球公开赛的机会，在这项世界羽联超级1000赛中，首圈挑战世界排名第一的中国组合冯彦哲／黄东萍，最终以1比2惜败。

世界羽联双打排名以选手近10站比赛的积分计算。当时，这对跨国组合仅凭四站比赛的成绩，世界排名便升至前100名。

全英赛结束后，格洛丽亚原本的搭档里汉·库沙尔扬托伤愈复出，两人因此结束跨国合作。

时隔半年多，许永凯与格洛丽亚本月再度合体，并以六号种子身份出战印尼大师赛。两人一路过关斩将闯入决赛，最终以21比15、5比21、10比21不敌四号种子、中国组合李泓毅／黄可欣，屈居亚军。

随着这次收获亚军，两人目前凭借五站比赛的积分，世界排名升至第75位。

格洛丽亚赛后在社交媒体发文说：“不是每个人都了解或看得见这一路走来的历程，但我为自己走到今天感到骄傲。未来还有更多值得期待的事。感谢上帝。

“感谢我的搭档许永凯，即使忍着伤痛，仍然全力以赴，坚持到最后一刻。”