新加坡中长跑健将吴文熙近半年内第七次打破全国纪录，他星期六（11月7日）在横滨举行的日本体育大学挑战赛打破苏睿勇去年在同一项赛事缔造的男子1万米跑全国纪录。

在日体大田径场多数为日本选手参加的比赛中，29岁的吴文熙以30分27秒83排在第九位冲线，比苏睿勇的旧纪录30分33秒29快了近六秒。

吴文熙今年2月转为全职选手，成为本地体育管理和营销咨询公司Betterment Sports（BMS）旗下首名全职运动员后，他从6月开始已经打破公路赛一英里、五公里、10公里（两次）和半程马拉松，以及田径场2.4公里的全国纪录，如今又一次突破自我，再破全国纪录。

他去年在田径场1万米跑出31分02秒40的成绩已经打破了全国纪录，不过后来被苏睿勇超越，如今再次将这个纪录收归囊中。

吴文熙在日本再次打破男子1万米跑的全国纪录，下来放眼在11月19日维多利亚5000米锦标赛取得好成绩。（受访者提供）

他告诉《联合早报》：“说实话，这一切至今仍让人感觉有些不真实。可以肯定的是，今年我的体能有了质的飞跃。这得益于我能够全身心地投入训练，并对训练计划进行了精细打磨——最终的成绩就是最好的证明。

“在田径场举行的1万米比赛向来充满挑战。全程25圈，变数极多，稍有不慎就可能出现意外。今年，我觉得自己在比赛中表现得更加勇敢，尤其是在前5000米阶段：我用时15分10秒完成，而去年同期则是15分52秒。这种表现源于我对自身训练和竞技状态的自信，也不感到压力，为我最终跑出更优异的成绩奠定了基础。”

BMS公司：吴文熙付出艰苦努力 为他感到无比自豪

值得一提的是，今年他打破的全国纪录中以公路赛居多，在田径场举行的比赛反而较少。他说，他虽然在田径场5000米的最佳成绩（14分45秒）比路跑五公里（14分47秒）更快一些，但他个人觉得自己更适合路跑，因为路跑更容易找到比赛参加，而田径场虽然环境条件更可控，但要找到合适的竞争者在比赛中一起跑需要运气，有时候甚至不得不全程自己跑。

“而在路跑中，总能找到一起跑的伙伴，尤其是在海外的大型赛事中。”

不过，无论是路跑还是在田径场跑道跑步，吴文熙都证明了自己的训练效果显著，成绩进步明显。Betterment Sports首席执行官黎昌鑫说：“自转为职业选手以来，吴文熙已七次刷新全国纪录，这是一项非凡的成就，我们的全体成员都为他感到无比自豪。

“他付出了艰苦的努力，做出了牺牲，并始终怀抱坚定的信念。他的经历充分证明，当运动员身边拥有恰当的支持时，他们能够创造出怎样的佳绩。”

吴文熙下来将在11月19日到澳大利亚墨尔本参加维多利亚5000米锦标赛，以及参加12月5日在我国举办的比亚迪新加坡国际马拉松的EFGH半程马拉松全国锦标赛。