马国黑商发国难财 2剂疫苗卖322元

（新山讯）马国冠病确诊病例居高不下，引发许多人担忧。有不良商家利用疫情大发灾难财，声称手上掌握2000剂中国科兴冠病疫苗，开出两剂疫苗1000令吉（约322新元）价格，让有意接种的民众购买。

有民众向东方网透露，他与有关商家在网购中认识，对方主动联系他，称若有意购买，还能回扣100令吉（约32新元）。东方网记者也发现，有第三方透过社媒提供收费接种中国科兴疫苗服务，一剂疫价要价从200多令吉至500令吉（约64至160元）不等。柔州卫生局局长阿曼促民众勿轻信任何除政府提供以外的接种疫苗途径。