全球多地掀起“疫苗观光”热潮

（华盛顿讯）俄罗斯总统普京周五表示，欢迎外国旅客入境自费接种俄罗斯国产的Sputnik V冠病疫苗。美国多州和城市也开放，甚至鼓励“疫苗观光”，凸显疫苗已成为吸引海外观光客以振兴经济的工具。如今，一些小国也想靠疫苗观光来吸引游客。

以避税天堂著称的欧洲“微型国家”圣马利诺5月已开始提供俄罗斯的Sputnik V疫苗供游客施打。据报道，截至目前已有约250人接种第一剂。

Sputnik V疫苗尚未经欧盟核准，但圣马利诺非欧盟成员国。报道称，游客寄电邮报名后，当地的饭店就会帮忙处理文书流程。一般上，旅客会在酒店住三天，抵达后隔天饭店会派人陪同旅客去接种第一剂疫苗，21天后旅客会再回来接种第二剂。住宿费用若不算，接种两剂疫苗的费用约50欧元（约80.5新元）。从捷克到德国，都有人“慕名而来”。

马尔地夫的经济高度仰赖观光业，该国也推出类似计划，吸引富裕的“疫苗观光客”。

此前，塞尔维亚因疫苗供过于求，今年春季邀请外国游客前往接种，吸引许多国际游客登记，但该措施目前已经结束。

不过最热门的疫苗团目的地还是非美国莫属。美国纽约州在时报广场等热门景点为游客接种疫苗，阿拉斯加6月起将为从机场入境该州的观光客提供免费疫苗。墨西哥等拉美旅客对赴美打疫苗的反应相当踊跃，连远在泰国曼谷的旅行社也推出疫苗观光团，带旅客到美国接种疫苗。

不过游客还是得有心理准备，大老远跑这一趟仍有可能是白忙一场。

加拿大移民咨询业者VisaPlace在官网上提醒，就算是有签证，或是合法造访美国的游客，不代表百分之百可以顺利接种疫苗，“如果你到美国是为求打疫苗，你得知道你可能无法如愿以偿”。