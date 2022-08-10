8月10日《老总 Group Chat》：总理国庆献词

发布 / 2022年8月10日 10:27 AM

字体大小:

李显龙总理在所发表的国庆献词中，谈到我国眼下面对棘手的经济挑战。听《新明日报》总编辑朱志伟和《联合早报》助理总编辑郭丽娟聊这个课题。

《老总Group Chat》每周一至五早上7时15分于96.3好FM播出，邀请新加坡报业控股华文媒体集团旗下各大中文报章的总编辑、主任等“老总”上节目，与听众分享他们对于新闻时事的观点和见解。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

8.5-11
早报全站免费
8.5-11 早报全站免费