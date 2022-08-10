8月10日《老总 Group Chat》：总理国庆献词 发布 / 2022年8月10日 10:27 AM 字体大小: 小 中 大 李显龙总理在所发表的国庆献词中，谈到我国眼下面对棘手的经济挑战。听《新明日报》总编辑朱志伟和《联合早报》助理总编辑郭丽娟聊这个课题。 《老总Group Chat》每周一至五早上7时15分于96.3好FM播出，邀请新加坡报业控股华文媒体集团旗下各大中文报章的总编辑、主任等“老总”上节目，与听众分享他们对于新闻时事的观点和见解。 国庆2022 欢庆新加坡57岁生日，免费接收早报新闻电邮速递 立即注册 当您提交以上信息，即表示您已同意我们的隐私政策以及条款与条件。 更多精彩电邮速递 谢谢订阅免费的每日新闻电邮速递！ 感谢您更新了每日新闻电邮速递订阅！ 很抱歉页面出错了，请刷新页面再尝试一次！ 请输入有效的电邮！ 您还没有选择感兴趣的电邮主题！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 老总Group Chat 早报播客 Podcast 96.3好FM 宅在家·听播客 李显龙 国庆献词 8月8日新闻抢先看：母停车未熄火 男童疑爬驾驶座误踩油门撞车 8月10日新闻抢先看：妇女肉身挡车 司机开车“推”人