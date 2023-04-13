三名家族企业二代获颁首届“The Next ICON Awards 2023”奖项

为表彰商业家族企业中极具魄力和影响力的下一代领导者，以及致力于推动可持续发展，新报业媒体信托旗下《风华》（ICON）杂志，携手新加坡管理大学商业家族研究所，在星期四（4月13日）举办的第18届“风华晚宴”上，颁发首届“The Next ICON Awards 2023”奖项给三名区域家族企业第二代领袖。

三位区域家族企业第二代领袖在星期四（4月13日）晚上举办的年度“风华晚宴”上获颁首届“The Next ICON Awards 2023”奖项，他们分别为高顶国际总裁陈振权、Daya Selaras Group业务发展及投资者关系主管黄慧萌，以及悦榕庄酒店及度假村品牌管理高级副总裁何仁榕。

陈振权创立自己的矿业公司——高顶国际，可持续发展是公司的重要价值观之一。（《风华》提供）

陈振权（38岁）曾在父亲于马来西亚的矿业公司工作，积累了宝贵的经验，随后于2014年以此为基础创立了自己的矿业公司——高顶国际。可持续发展是高顶国际的重要价值观之一。公司在西非几内亚的矿山引入了绿色技术，避免了传统矿工使用的爆破方法。除了更安全地采矿外，公司更积极造井以提供可持续的安全饮用水，并修建道路来改善社区的交通情况。这些努力不仅可以满足社区的基本需求，还能促进社区的发展和改善居民的生活质量。

Daya Selaras Group业务发展及投资者关系主管黄慧萌对循环经济和零浪费运动的热衷，促使公司开展建立废纸闭环／循环系统。（《风华》提供）

黄慧萌（29岁）在19岁时加入了位于印度尼西亚爪哇岛的家族企业Daya Selaras Group（DSG），这是一家在纸张和瓦楞纸板包装行业拥有40多年历史的企业。她对循环经济和零浪费运动的热衷，促使公司开展建立废纸闭环／循环系统。目前，她领导DSG的新业务拓展和可持续性项目，其中涉及废品回收、包装和物流领域。公司的生产部门同样采用了可持续的做法，例如利用太阳能和回收废水。其物流部门专注于优化路线和逆向物流，以减少排放，并协助收集废纸。

悦榕庄酒店及度假村第二代高管何仁榕（38岁）继承家族企业后，继续以“拥抱环境，关爱社会”为核心价值观，倡导社会公益与环境保护事业。在何仁榕的带领下，集团最新项目之一——2022年于峇厘岛开幕的悦榕逸境（Banyan Tree Escape）度假村，致力于为宾客打造融入可持续发展及自然深度杰出设计理念的沉浸式体验。

何仁榕相信酒店业具有推动必要的系统和生活方式变革的巨大潜力，使人们在不同层面上拥抱可持续性。为此，集团制定了覆盖酒店生命周期中40个标准的“向善主题”框架。该框架从建筑、食物、运营和合作等方面入手，以降低对环境的影响，保护自然景观，支持当地经济和减少浪费等方式，实现酒店业可持续性的全面推进。何仁榕认为，酒店住宿和度假应该为客人提供启发，激励他们在回家后做出一些改变。

每位获奖者都获得由Nonage Gallery画廊的韩国艺术家Yoyo Jinx特别设计的限量版艺术雕塑《Borderless无界限》，意寓这些年轻得奖者能在各自关注的领域无界限地展翅高飞。Nonage Gallery是本地一家当代艺术画廊，关注充满活力和富有玩味概念的国际年轻艺术家，其使命是创建一个包容和欢迎的空间，促进艺术家和观众之间的创意和对话。

《风华》杂志总编辑黄秀俊指出，杰出家族企业二代的奉献和领导能力是“The Next ICON Awards”奖项要体现的创新和卓越精神。（《风华》提供）

《风华》杂志总编辑黄秀俊说：“这些在家族企业中推动可持续发展的杰出人士，他们的奉献和领导能力，正是这个奖项所体现的创新和卓越精神。我们相信他们将激励和赋予下一代商业领袖更多的力量。”

这个奖项的合作伙伴是新加坡管理大学商业家族学院（Business Families Institute at SMU），旨在促进年轻企业家和商业家族在该地区的创新、卓越和领导力。由吴多泉博士领导的该学院成立于2012年，致力于研究和教育以亚洲为中心的家族企业，并帮助他们跨代建立可持续发展、有影响力的企业。

吴多泉说：“商业家族学院积极促进商业家族利益，建立企业家下一代领袖社区，并支持他们跨越多代人的时间建立可持续且有影响力的企业。我相信该奖项将激励所有下一代领导者追求新的思路，推动公司迈向更高峰。”

“风华晚宴”是该杂志的年度盛宴，这是第18届，也是被疫情阻隔三年后重返香格里拉酒店宴会厅举办，受邀出席的各界宾客多达300名。晚宴同时颁发了“20大最佳著装”奖项，是晚宴每一年的高潮项目。