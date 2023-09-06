在那阳光照不进的世界重新学会珍惜

2022年8月，韩国遭遇80年来最大暴雨灾害，住在首尔半地下房的三名居民溺水身亡，顿时成为媒体焦点。尤其，被污水淹没的半地下房一幕，令人联想到获得2020年奥斯卡最佳影片的韩国电影《寄生上流》。于是，我决定策划采访半地下房。当初想找的是像电影情节里的一家四口，但房屋中介说，住在半地下房的一家四口人不好找，给我介绍了两名老人。其中，安淑子奶奶（90岁）的故事一直深深地留在我的脑海中。

2023年6月末韩国正式进入梅雨季节，忽然想起了安奶奶，7月初的一个晚上买了一包桃子去探望她。我事先没有跟她联系，是因为知道她在家时都开着大门通风。那天到她家，果然门是开着的，奶奶看到我一时认不出来，告诉她我是2022年去采访的记者，她才露出笑容，热情地请我进屋里坐一坐。

奶奶开心告知，自己有了一张新床。（姜贵瑛摄）

我问了近况，奶奶说：“我有了一张新的床。在新床睡得很舒服。以前的床是人家扔的，自从睡了这张新床，腰不酸了，还可以调高度，真的很好。对了，还有一名女看护人每天来照顾我三个小时。”

女看护人受访时说，奶奶听力减退，有了听力三级障碍，还动过髋关节手术，所以韩国政府让她免费租借医疗用的电动床。看护人看到奶奶半地下房的厕所要爬楼梯，也帮她买了马桶椅，晚上奶奶就不必再爬楼梯上厕所了。

我们聊着聊着，奶奶聊到自己的人生低谷。我问她：“那奶奶你人生最美好的是什么时候？”

没想到她的回答是：“现在。现在是我这一生最快乐的时候。现在没有可担忧的，唯一遗憾是想念多年前去世的儿子。如果他还活着，我一生就没有别的奢望了。”

奶奶接着说：“我是老大，下面有六个弟弟。那个年代，父亲是严肃的，干农活忙碌，没有时间拥抱孩子。我七岁就学会煮饭，得帮母亲做家务。现在回想七岁女孩煮的可能是一锅半生不熟的饭，但我还是负责准备全家人的饭。19岁嫁给有钱人家的三儿子，媒婆说三媳妇不辛苦，不料直到65岁为止，我每天凌晨4点就要起身煮饭送到田里去，还干农活，晚上也得用织布机做衣服，只做了家务和农活，不懂时间都去哪儿了。转眼就只剩下满脸的皱纹。”

2022年首次去奶奶家采访，她对每一个提问都回答得清晰有条理。但问起儿子的事，她突然讲得不清不楚。后来我才明白，那是她最不想提、我不该问的问题。

我为了采访半地下房认识了安奶奶，但听完她一生的经历，再次感恩自己所拥有的一切。很幸运，我出生在一个好时代，要好好珍惜。