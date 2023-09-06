两届马国大选 领略政治上“没有不可能”

在早报国际组共采访过三届马来西亚大选，其中印象最深刻的是2018年大选马国第一次“变天”，以及2022年大选“永远的准首相”安华终于如愿以偿成为首相。

巧的是，这两场深具历史意义的大选，我都见证了后来成为首相的马哈迪及安华在提名日当天递交提名表格的重要时刻。

2018年大选，马哈迪在吉打州浮罗交怡上阵，当时这个向来安静的小岛，因为首次以在野阵营候选人身份上阵的马哈迪到来而热闹无比。

那一年，马国经历了建国以来的第一次政党轮替，马哈迪成为首位两次出任首相的领袖，而我有幸从马哈迪提名到他时隔10多年再次以首相身份召开第一场记者会，都在现场第一时间为早报读者带来最即时的报道。

2022年11月马国第15届全国大选，安华离开原本的森美兰州波德森，也没有回到政治老巢槟城，而是选择“空降”霹雳州的打扪，把霹雳列为希望联盟的前线州，以“不成功便成仁”的精神打这场被视为安华首相路上最后一博的选战。

2022年大选，安华（右一）在霹雳州拜票时吸引民众驻足拍照围观。（范晓琪摄）

希盟打着“让安华成为霹雳州第一位首相”的名堂，把所有目光聚焦在打扪。早报团队也一如既往亲赴选战最前线，作出全面及深入的实地报道，让读者掌握最新消息的同时，也了解选情走向。

2022年大选成绩出炉后，安华领导的希盟和慕尤丁领导的国民联盟所得议席最多，但都不过半，必须争取其他阵营，如东马的砂拉越政党联盟和沙巴人民联盟等的支持，才能组成新政府。

由于选前砂拉越政党联盟倾向支持国盟，人们一度以为安华终究还是没有首相命。不过，安华最终靠着巫统主席阿末扎希不顾党内异议力挺，加上沙巴和砂拉越的政治联盟在关键时刻改变立场转向希盟，终于争取到足够支持登上首相大位。这对安华而言，何尝不是另一种“成也巫统，败也巫统”。

马哈迪和安华可谓马国政治的传奇人物，他们分别在这两场大选是“主角”也成功胜出，令人印象深刻，也让我深刻体会到，世事无绝对，政治上更是没有不可能。