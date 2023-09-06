滂沱大雨中预见国盟崛起

2022年11月19日，马来西亚举行第15届全国大选。这是我自7月派驻到吉隆坡后最重要的采访任务，这场选举对马国更是意义重大。

自从2020年2月发生“喜来登政变”，马国政局一直处于动荡。民众寄望大选能终结困扰民生经济的乱象，各大政治联盟则想借由选举赢得执政的正当性。许多媒体也关注，希望联盟主席安华时隔多年再次领军上阵，是否能一圆首相梦。

马国是新加坡的近邻，马国政局动向备受本地读者关注。这一次，《联合早报》共派出15名记者及摄影师，到各州的焦点选区实地采访。

我还记得当我到布城通讯部为同事们提交媒体证申请时，官员指着桌上叠得高高的申请表格说：“全世界的媒体都涌到马国来了，我们用来印制外国媒体证的卡片都已经缺货了。”

虽然早报是外媒，但采访布阵却不输当地媒体。提名日早上，我们在九个焦点提名中心与记者现场连线，让读者能通过早报的数码平台第一时间了解最新情况。

此外，早报主要以分析的形式，集中报道马国关键的政治人物及课题。为了做出更全面及深入的报道，我和团队进入以马来人为主的垦殖区，测探这些巫统的传统票仓是否已刮起反风。有同事更在人生地不熟的情况下，“勇闯”东马砂拉越实地采访，让读者一窥东西马全然不同的政治面貌。

我发现，马国民众对外国媒体往往较容易敞开心胸，分享他们对政治人物和时局的看法。我在彭亨州百乐和直凉镇采访时，有民众知道我们来自新加坡后，热情地向我们推荐当地的景点及美食，还邀我们共用晚餐呢！

大选期间，马国已进入年底雨季，因此有好几场大型集会都是在滂沱大雨中举行。我印象最深刻的是国民联盟在吉隆坡大草场举行的最后一场造势大会。

国盟主席慕尤丁2022年11月14日在大雨中发表演讲，台下的支持者冒着雨到场支持，场面壮观。（特约邓德兴摄）

当天晚上，雨势大到将整个草场都淹成了水洼，但数千名支持者还是穿雨衣撑着伞，挤在讲台前听慕尤丁演讲。这个画面让我联想起2018年大选时希盟的盛况，并意识到马来人的天秤已开始向国盟倾斜。

大选结果一如所料，没有任何政党或联盟赢得足够的议席可单独执政。后来，希盟与国盟竞相“凑数”组政府，再到安华成立团结政府并宣誓就任首相，马国前后又经历了漫长的五天。

大选后，马国政局总算暂时稳定下来。不过，在野党要推翻政府的传言还是此起彼落，团结政府内部的嫌隙也有待化解。我不确定，我下一次采访马国大选会是在五年后，还是会更早？