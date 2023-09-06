“我能活着回来吗？” 揣着不安闯柬埔寨西港

必须承认，我接到去西港采访网络诈骗的任务时，当时心里的第一个反应是“我能安全活着回来吗？”

柬埔寨西港在2022年初爆发“血奴案”，闹得满城风雨，有关不同国家的华裔被迫在那里进行网络诈骗，被强行关在西港诈骗园区的消息甚嚣尘上。更令人担忧的是，除了在园区内，西港当时也常常传出枪击案、谋杀案、绑架案等暴力事件，有的还有图或视频为证，场面触目惊心。

柬埔寨一些购物商场在大门张贴告示，提醒人们勿携枪入内。（林煇智摄）

种种的负面新闻难免让生长于安逸环境的我心生恐惧。不过，我也清楚这是一次难得的采访经验，而身为新闻工作者应该大胆走出舒适圈，实地采访了解真实情况。

记者在当地聘用的司机随身携带中国制造的NP22系列手枪防身。（林煇智摄）

为了平复心中的忐忑，唯一能做的是在出发前做足前期的准备工作，从联系可靠的司机，到确保我们下榻酒店的安全，让采访风险降到最低。由于之前对柬埔寨没有太多关注，我花了近两个月的时间才打开了一点联系网，安排好采访行程。

一个关乎诈骗的新闻报道，最关键的元素是受害者现身说法，但要找到这样的个案谈何容易。庆幸的是，最终通过全球反诈骗组织（GASO）牵线，联系到刚被救出诈骗园区的马来西亚男子李伟鸿（化名）。

澳洲登山途中越洋短信访受害者

我记得，当时收到这个联系时我正和家人在澳大利亚徒步登山。当时，我的第一个想法是晚上回到酒店才进行采访，但考虑到间隔几个小时可能出现的不确定因素，我最终决定在山上通过短信和他交流。

这或许是我在整个采访过程中做出的最重要决定。之后因为种种原因，我再也无法与李伟鸿取得联系。社工向我保证，他已安全回到马来西亚。

在西港的采访经历可说是有惊无险。为确保采访团队的安全，司机建议我们在靠近诈骗园区的地方都不要下车，以免引起怀疑。不过，即使没有下车，园区外警觉性极高的保安也一度察觉到摄影大哥从车内进行拍摄，并凶神恶煞地向我们走来。见状，我们马上驶离那条街道。所幸对方没有追上来，否则后果可能不堪设想。

林煇智深入柬埔寨西港直击诈骗集团的大本营，他的专题报道《柬埔寨诈骗“乐园”西港 受骗当诈骗者如何逃脱？》荣获第44届美国The Telly Awards网络（真实犯罪）组别铜奖。（联合早报）

我的采访报道和视频在刊登和发布后引起广泛讨论和转发，特别是在受骗情况更为严峻的马来西亚，意味着报道起到了实际警示作用，也提高了人们对这类诈骗活动的意识。

当然，这不是我一个人能完成的工作。必须感谢整个团队和同事的帮忙，从社长李慧玲牵线在柬埔寨的联系，到主任们的指点，同行摄影记者无畏勇闯的敬业精神等，让这个有一定危险和高难度的采访工作顺利完成。