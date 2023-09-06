踏入微笑国度 感受保守与民主拉锯

今年，泰国选民再次明确拒绝了以军人和保守派为首的政治力量，但这股政治力量大权在握，选民在大选后近三个月依然看不到自己手中选票所能带来的改变。

2023年5月14日，泰国举行了2014年军人政变以来的第二次大选。民主派选民非常期待这次的大选，因为2019年那一次大选后，民主派的为泰党虽然赢得下议院最多的议席，却碍于军政府制定的宪法而无法组织政府。国会第三大党——未来前进党还被指违反选举法，遭宪法法院强制解散。

2019年大选后一系列不利民主派政党的政治事件，引发持续了两年多的街头示威与暴力事件，直到冠病疫情大暴发，街头抗议才停歇。

今年的泰国大选前，笔者到曼谷和清迈采访选情，发现选民不满保守派政党的情绪更为强烈。

泰国首相巴育（中）选前到恰图恰市集拉票。（吴汉钧摄）

《联合早报》在曼谷聘用的采访牵线人兼通译，就毫不隐藏自己对军人出身的现任首相巴育的不满。在前首相达信的家乡清迈，人们同样展现出对民主派政党的热烈拥护。值得关注的是，清迈一些年轻人表明支持的是前进党，不再像他们的父辈那样忠于达信的为泰党。

曼谷大学的一些年轻人告诉《联合早报》，前进党给他们的政治承诺让他们看到更多、更快改变的希望。这也许就是前进党能在此次大选赢得最多议席的缘故。

不过，前进党虽然成功拉拢为泰党等七个政党组成八党联盟，但党魁披塔的拜相之路布满荆棘，因为军人政府立下的宪法规定，首相必须获得上下两院过半数（即至少376席）的支持，可是上议院议员都是军方委任的。这是给民主派立下的重重障碍。

至于为泰党，它加入八党联盟可能是在等一个机会。它或许早已看准坚持修改冒犯君主法的披塔当不了首相，它可趁势而起，以相对温和的首相人选争取上议院的支持。后来的形势发展证明为泰党确实是这样安排的。

为泰党首相候选人社德他（右）与《联合早报》视频记者邴泓剑与合影。（吴汉钧摄）

泰国民间也许真的渴望民主化，但保守派力量依然坚实。泰国未来几十年很可能会继续困在保守派与民主派对峙的漩涡之中。

这次在泰国大选前，《联合早报》派出三名记者到曼谷和清迈采访，确实让人大开眼界，也让记者对泰国社会和民情有第一手的认识。

曼谷年轻学生更愿分享对政治课题看法

曼谷是亚洲的大都会，曼谷人热情好客，虽然街上一般民众对于政治话题仍有些保守而不太愿意接受外国记者采访，但年轻人都愿意发表自己的看法，尤其是大专学府的年轻学生。年轻人对政治、对社会和国家前途仍抱有希望，才是进步驱动力的来源。

《联合早报》视频记者邴泓剑（站立者，左）与摄像师游万贵（站立者，右）在准备采访泰北17府“红衫军”协调人之一汉沙（坐者，左），右一为采访牵线人兼翻译探差诺。（吴汉钧摄）

泰国政治领袖则乐于接受外国记者采访，年轻一代领袖如为泰党的首相候选人社德也有个人的领袖魅力。从这次采访和之后的泰国媒体报道可以看得出，看守首相巴育虽然面对艰难的挑战，但仍非常落力地竞选。

这些采访经验对三名记者来说是难得的体验和经历，相信未来还有机会现场采访更多东南亚国家的选举。