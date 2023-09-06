走出体制 谱写一段无怨无悔缘分

“我哪有那么老……我62年生的，离65岁还有四年呢！”

于泽远那标志性的爽朗嗓音，一上来就打破了远程采访的距离感。

视频电话那头是今年61岁的《联合早报》驻北京资深高级记者于泽远，本名于海生。

他神情轻松地倚在家里的沙发上，戴着一副眼镜，一只手枕着头，另一只手举着手机接受采访。

于泽远在镜头前随和的形象，一时还挺难与他撰写的严肃时政评论联系起来。

中共党史博士出身的于泽远1993年进入中国正部级事业单位、中央官媒新华社，担任中央外事新闻采编室记者、编辑，数次跟随江泽民、胡锦涛等时任中国领导人出国访问。

1998年，还在新华社任职的于泽远（左）作为随团记者，采访中国国家副主席胡锦涛（右）访问日本的行程。（于泽远提供）

过硬的知识功底，加上比一般人更高的职业起点和风华正茂的年龄，如果就在这条道路上发展下去，一路平步青云的机会相当大；然而，崇尚自由的于泽远却更想追求自己的新闻理想，不愿接受限制诸多的工作模式。

1997年，他从美国夏威夷大学新闻系完成访学后返回北京，更强烈感觉到体制内的束缚和理想工作状态之间冲突。这时正好《联合早报》向他伸出橄榄枝，当时37岁的于泽远做出了人生中的一个重要决定：走出体制，离开新华社加入《联合早报》。

回想起当年的这个决定，于泽远自谦地调侃：“我这个人，说好听一点，是崇尚自由，说不好听一点，是比较散漫。”

而恰恰是这样的性格，让他和《联合早报》开启了一场双向奔赴的缘分。

青年时期的于泽远（30来岁）在长城留影，一转眼他已经在《联合早报》度过了23个年头。（于泽远提供）

回顾在早报的20余载，于泽远直言：“对当年的决定无怨无悔。”

他回忆说，自己当时的目标就是做一个有更多发挥空间的媒体人，而早报为他提供了这样的平台。

自2000年加入早报以来，于泽远几乎参与报道了中国的每一个历史性时刻，尤其是历届总理谢幕，历次中共高层权力交接，他都总会用浅白却带有温度的文字，作出系统而深刻的解读，而这些文章也往往是早报网的“爆款”。

不过对于泽远来说，过去20多年他最引以为豪的不是个人成就，而是他和早报初代驻华特派员们一起摸索实践、共同打造出报道中国的独特风格，“就是以第三者的眼光和抽离的角度去看待中国发生的事情”。

“流水的特派员 铁打的于泽远”

所谓“流水的特派员，铁打的于泽远”，20多年来每一任北京特派员都获得他的指点、教导，也都把他视为师长。于泽远经常开玩笑说，他这辈子和一些早报同事说的话，比和最亲的家人说的话都多。

谈到曾共事的几代特派员，于泽远如数家珍般滔滔不绝：“慧玲文笔灵动，鹏飞深刻老辣；慧敏呢，就是沉稳内秀；泽玮永远是一副着急上火的样子，但其实她做得很好；丹旭才思敏捷，对政治新闻上手很快；印象最深刻的必然是咏红了，她真是一个丑小鸭变天鹅的传奇故事……”

于泽远坦言，与早报同事们一起成长的过程，让他收获颇丰，也很欣慰地看到自己在倾囊相授后结出了丰硕果实，“能把一些经验传授给他们，我也很有成就感”。

步入花甲之年的于泽远除了还在新闻一线贡献自己的价值，也仍保持着向年轻记者授业解惑的热情和耐心。

问他这样做的动力来自哪里？于泽远说，他衷心希望早报的中国报道后继有人，能一直维系它的声誉和影响力，因为他“对早报的情怀是永远的”。