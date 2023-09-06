从“永远的上帝之手”开始 “察”出所以然

《联合早报》网站的“下午察”的问世，完全是一个无心插柳的结果。

2020年11月25日，阿根廷时间中午，一代球王马拉多纳去世，全球球迷纷纷缅怀。马拉多纳与大中华地区没有关系，与一向重视时政动态的《联合早报》中国新闻好像八竿子打不着。

不过，马拉多纳去世引起举世关注，中国的球迷也纷纷发文悼念。早报中国新闻组就想赶紧把他的生平事迹、具争议性的手球事件梳理，处理成图集，尽快上网。年轻同事快手快脚，在早上11时余就做好了，叙述中带着感叹，最早的一篇下午察“永远的上帝之手”，就此诞生。

当时还没有“下午察”这个栏名。我们被高点阅率鼓舞，也认为这能让年轻同事练练笔，多思考多观察，就接着做下去。在那以前，中国新闻组已开始让年轻同事将新闻背景处理成网络文章，但“永远的上帝之手”让我们看到网络文章的空间与可能，我们决定将之固定为每日内容，由两名副主任霍月伟和沈泽玮掌舵，每天安排不同同事执笔。

月伟和泽玮带领几名并无中国时政与国际新闻基础的年轻人，摸索出了一种风格，不久后就产生了“揭开朝鲜39号办公室神秘面纱”“虚实之间——芮成钢的成败轨迹？”等作品。当我们欣喜地发现这些网络文章有了固定读者群后，我们才在早报的网站改版时想到得给它一个名字。

那就叫“下午察”吧！和中国早点对应。改版后早报的网站设立了“下午察”专区，再“追认”早期的一些网络文稿为“下午察”。

再过了一阵，当《海峡时报》准备把“下午察”翻译成英文刊登发表时，人家问起我们该怎么署名？我们才想到，好像该有个作者名字。大家很快讨论了一下，在半小时内取得一致，叫“察客”。

集体创作结晶

“下午察”和“察客”就是如此，在实践中诞生，从选材、定位与风格都是边实验边成型，是不折不扣的集体创作结晶。它在内容长度、发稿速度上填补了纸媒与网上即时新闻之间的空窗；在写法上，以更轻松自由的方式，通过夹叙夹议、嬉笑怒骂的文笔，让读者较完整地了解一个当下热点事件的来龙去脉。

许多读者不知道，“察客们”大多是30岁左右的年轻人。他们从未要求署上自己的真实姓名，大家愿保持一点神秘感，也享受难得的集体精神与纯粹的写作状态。

不知不觉，“下午察”推出快三年了，“察”过500多件陆港台的社会不平事、外交风波、体坛艺坛故事等，如“中国大陆防疫解封后的星辰大海”“千万总资产的上海‘穷人’” “香港的靖海侯现象”“中国女装愈来愈小”，以及“金门士兵漂流记”等。它是早报的网站的特色产品，在中国大陆和本地都有固定读者。

“察”由心生，不为个人荣誉与褒奖，我们相信，这是沉浸与专注把事情做好的最自然状态。