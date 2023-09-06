《联合早报·乐活》光华流转廿载 医学专家为华语读者现场解惑

今年进入第20届的“乐活谈保健”是《早报·乐活》最长寿的大型健康讲座，为讲华语的公众提供与医学专家现场互动，了解健康信息的机会。疫后的第一个实体活动，读者出席踊跃，挤爆报业中心礼堂现场，反映这个招牌活动的超人气。受访的医学学者期许，在社媒时代早报可结合更多医护专业人士，呈献更丰富多元化的内容，让更多读者获益。

记者跑医药专线已超过四分之一个世纪，对于《联合早报》主办的年度大型健康盛会——“乐活谈保健”，每年依旧充满期待，因为这是众多读者和医生专家一次难得的面对面聚会。

乐活谈保健是《早报·乐活》最长寿的大型健康讲座，已成为早报重要“招牌”。从2007年开始举办至今，2023年乐活谈保健进入第20届；2020年因冠病疫情影响，乐活谈保健转到线上开展，共有六届，同样受到读者欢迎。

2022年底，疫情后第一次复办乐活谈保健实体讲座，因担心出席人数未如以往一样多而选择在报馆礼堂作为“试点”，公开接受报名首个星期已满额，早报读者对讲座的支持依旧，为早报2023年底筹办的讲座活动注入一剂强心针。

“乐活谈保健”前身是《海峡时报》和《联合早报》联办的“健康与您”（Health & You），鼎盛时期是在新达城星期六和星期天连开两天，多年来受到广大读者的热烈支持。配合这个大型保健展，早报举办过“乐活真挑战”，鼓励读者一起参与锻炼身体，维持健康体检指标。

乐活谈保健过去邀请数十名著名专科医生、中医师、营养师、药剂师等演讲，涉略课题包罗万有，从各类慢性疾病如癌症、心脏疾病、糖尿病，到骨骼关节、肠胃、睡眠、牙科、听力、视力、皮肤，以及中医养生和饮食等课题，现场也邀请烹饪达人和健身达人等示范表演，场外各参展摊位销售各类相关保健服务与产品。

华语演讲平台



T32 Dental牙科集团创办人黄敬文医生（右）在讲座上分享牙科与植牙课题。（档案照片）

T32 Dental牙科集团创办人、牙科修复专科医生黄敬文指出，乐活谈保健具有非常好的首创精神，活动为医生和医护领域专家提供一个有效平台，让出席观众对相关健康问题有更深的了解，并有机会向主讲者提问，现场解惑。

黄敬文医生曾两次受邀在“乐活谈保健”主讲牙科专题，他说：“我特别感兴趣，想在诊所以外多做一些事，为讲华语的公众提供一个他们想了解健康信息的途径，现在这类信息来源很有限。感谢早报让不同的专科医生在同个平台用华语分享健康信息。”

他补充说，社交媒体迅速发展，早报可以结合更多医护专业人士，呈献更丰富多元化的内容，让读者获益。

辨别正确保健信息



新加坡国立大学心脏中心高级顾问医生陈淮沁教授分享心脏疾病专题。（档案照片）

新加坡国立大学心脏中心高级顾问医生陈淮沁教授受访时说，“乐活谈保健”常年活动发挥宣扬与教育大众认识保健知识、预防疾病和健康生活方式的责任。在目前社会泛滥着虚假和误导信息的时代，提供人们一个重要平台，让公众通过医疗专家的演讲课题，以理性和科学的态度去认识与辨别正确的保健信息。

他说：“我曾受邀两次主讲，出席人数踊跃，感觉现场气氛都非常热闹，大家的学习精神很强。我觉得这就是‘乐活谈保健’成功的代表，显示大众传媒在科普保健信息方面依旧扮演非常重要的角色。即便是纸质媒体，联合早报仍然是一个重要的传播渠道。”

陈教授指出，这20年来，乐活谈保健活动所建立的人脉关系，发挥了医疗专业人士和相关业者的积极效用与合作关系，结合彼此特长和专业领域优势，完成一个高效率、高水平的保健讲座与活动，这是早报的优势。

他观察到出席者对现场问答环节非常喜欢，精彩互动，也是让观众最感兴趣的环节。因此建议来年活动拨出更多时间让观众有机会向医疗专家发问。台上台下互动，无形中增加观众的参与感。

陈淮沁教授补充说：“这样大规模的活动需要医疗公司和其他商家的赞助与支持，不过希望所谈及的课题内容避免偏向商业化，应以服务广大读者群为主。”

邻里中心开讲



听力学家陈文海分享有关听力损失与失智症课题。（档案照片）

针对现场互动环节，The Hearing Specialist诊所首席听力学家陈文海指出，一些参与者在问答环节畅所欲言，实时交流涉及动态与个性化分享，让读者厘清与理解所关注的保健问题。不过，也有一些人不想公开私人健康问题，更喜欢一对一的交流。他说：“我们曾在‘乐活谈保健’讲座场外摆设展台，让读者通过一对一的交流，进一步解决个人问题，这样更直接有效。

陈文海建议，为一对一对话创造更多平台，例如在讲座前，而不是在讲座结束后安排问答环节，以便让更多人有机会参与，从中受益。他也建议考虑在组屋邻里中心举办讲座活动，让更多人、尤其年长者方便出席。

他指出，诊所于2010年创立时，市场对听力受损的认知不高，并存在误解。陈文海说：“作为一支拥有丰富经验的听力学家团队，我们需要一个可靠平台帮助传达有关听力专业的信息。尝试过各种平台，后发现《早报·乐活》是一个触及面极广的渠道，而且乐活谈保健讲座更是一个重要平台，有效地吸引相关观众，并结合不同专家聚集在一起分享课题。”陈文海从2016年开始支持乐活谈保健活动。

2018年，陈文海受邀主讲听力和失智症相关课题，从宣传到讲座当天，即便讲座后，读者反应依旧热烈，反映乐活谈保健已深耕读者心里，许多人已经把它视为客观、专业保健信息的来源。