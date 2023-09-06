《联合早报·艺苑》与读者一起亲身体验艺术之美

《早报·艺苑》深耕文化领域，多年来也为读者特别策划艺术活动。疫情期间，早报为读者与艺术搭起桥梁，让音乐亲近生活散播快乐。今年庆祝创刊百年，早报携手本地艺术藏家和文化机构，为读者呈献“狮城美术 • 百年光华”画展。

疫情的阴霾、远方的战火、上涨的物价...... 新闻不断的国内外局势有时难免令人沮丧。然而生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。《联合早报》不仅紧跟天下事，更深耕文化领域，将艺术之美带给读者。

《早报·艺苑》每周四、周六出版，汇报本地和国际艺讯，并带读者走进艺术家的世界。然而艺术终究是超越纸面的感官体验，在用文字记述艺术的同时，《联合早报》多年来也为读者特别策划艺术活动，与读者相约音乐厅，或把艺术带入邻里。

音飨窗外 疫情中传来慰藉

还记得因冠病疫情居家期间，人人焦虑不安，若窗外传来阵阵悦耳旋律，是否能提供一些慰藉？2020年国庆前夕，早报邀请冼思恩（钢琴）、谢学颀（古筝）、纱菲齐亚（Syafiqah Adha Sallehin，手风琴）、里端（Riduan Zalani，民族鼓）、许凯翔（长笛）等新生代音乐家，并邀请我国青年指挥家黄佳俊担任艺术总监，制作呈献“音飨窗外”音乐会。

参与“音飨窗外”的大提琴演奏者陈文斌（左一）在淡滨尼社区表演独奏曲目，吸引不少路过的居民围观，他也趁录影空档，与一群好奇的小孩交流。（档案照片）

“音飨窗外”兵分五路，把西方古典乐、华乐、马来族和印族传统旋律带到裕廊、淡滨尼、三巴旺、榜鹅西和哥本峇鲁五个社区，让居民近距离欣赏本地音乐人的表演。不少路过的居民驻足围观，掏出手机拍照。黄家俊说：“疫情期间，早报肩负起主流媒体的社会责任，为公众与艺术搭起桥梁，让音乐在人们的生活中发挥积极的力量。”

由早报数码团队制作的“音飨窗外”视频节目在国庆日播出，脸书观众Michele Chen留言说，音乐会的呈献方式很好，还建议以后让音乐家在周末到公园表演，给年轻人多一个表演平台，也把文化带入邻里社区。

狮城美术·百年光华

庆祝创刊百年，《联合早报》携手新加坡秋斋藏画与新加坡华族文化中心，主办“狮城美术·百年光华”特展。为期一个半月的特展吸引近1万3000人次到场赏画，是新加坡华族文化中心迄今访客人数最高的艺术展览。

“狮城美术 • 百年光华”特展呈献新加坡第一代到当代的80位知名画家、书法家约160幅油画、水墨、水彩、书法等作品，展示我国美术史上的百年华彩。（档案照片）

特展呈献新加坡第一代到当代的80位知名画家、书法家约160幅油画、水墨、水彩、书法等作品，展示我国美术史上的百年华彩。展出的作品中，有21幅来自新报业媒体华文媒体集团的收藏，包括本地102岁书画家林子平庆贺《联合早报》创刊百年赠送的彩墨巨画《百年根深》，也让公众从另一个侧面了解报业历史。

华文华乐 同韵同心

新加坡华乐团和华文报同为本地华族文化的传承与守护者，向来合作紧密。2021年，新加坡华乐团欢庆建团25周年，推出“名家名曲”系列音乐会与讲座。乐团的八位声部首席演奏家以弹拨乐、胡琴和吹管乐为主题，分别呈献“弹指间”“丝弦古韵”和“鸾歌凤吹”三场音乐会。

2021年9月，《联合早报》副总编辑兼副刊主任胡文雁（左起）与新加坡华乐团笛子首席尹志阳、笙首席郭长锁和唢吶／管首席靳世义在新加坡大会堂举行“鸾歌凤吹”线上讲座，展现华族吹管乐的魅力。图中站立者为华乐团行政总监何伟山。（新加坡华乐团提供）

在每场音乐会前，早报记者团队与八位演奏家举办线上讲座，在谈笑间向zaobao.sg的观众深入浅出地介绍千百年来华族文化中的音乐经典，走进音乐名家与传奇大师相知交往的世界，也用演奏讲解交替进行的方式，向观众展现华乐器的独特魅力。

2022年，早报与华乐团推出“经典回响”音乐会，是一场由早报读者做主的读者音乐会。早报订户和注册用户获邀从30首作品中选出最喜爱的乐曲，就有机会赢取一对音乐会门票。恰逢早报百年报庆，两个友好机构再度携手推出“经典回响之百年乐韵”音乐会，邀读者从跨越百年的百首曲单中，选出自己最想现场聆听的节目单，并送出300对门票。

新加坡华乐团行政总监何伟山说：“《联合早报》是新加坡华乐团最好的朋友。华文报和华乐团同在新加坡的华族文化生态，守护华族文化，可谓是华文华乐，同心同韵。”他提及一位年长者是华乐团的资深观众，也是早报的忠实读者。“他说自己常在早报的‘今日触点’栏目中看到华乐团在社区演出的简讯，就一定会来支持。”

启发脑力激荡的文创空间

新报业华文媒体集团与新加坡华族文化中心从2017年开始合建“早报文创空间”，2022年起从每月一次的小型文创空间改为每年举办四场大型的文创讲座，以及不超过四次的小型工作坊，让公众通过不同的活动思考与欣赏文化和新加坡创意。

首场大型文创讲座以“组屋楼下的文化与创意”为题，请来文史工作者畅谈组屋底层在传承文化方面可扮演的角色；并通过摄影爱好者的镜头，展现组屋底层在设计上各种不同的姿彩与风貌。

本地娘惹珠绣达人黄俊荣，也是“金珠粿粽”第三代少东。他致力坚守与发扬娘惹的珠绣与刺绣手艺，曾参加“早报文创空间——娘惹彩珠绣新意”工作坊，指导读者制作珠绣小物品。（档案照片）

后续的文创讲座更延申至娘惹珠绣、编织纺纱等手工艺，展示本土文化创意，让创客分享经验，也让公众有机会亲身参与文创活动当中。《联合早报》也曾主办“新加坡文创大赛”，新加坡华族文化中心是比赛的文创伙伴，发掘具本土特色的文创产品，推动本地文创产业。

以互动讲解 拉近与古典乐的距离

相较之下，西方古典乐对一些读者较陌生。《早报·艺苑》不仅部署专线记者深耕音乐领域，提供专业深度报道，更策划实体活动，邀请早报读者走近古典乐，走进音乐家的世界。

2016年，《联合早报》主办“乐见音乐家”系列讲座，首场主讲人是到访与新加坡交响乐团合作的钢琴家张昊辰，给当时在场的新加坡交响集团总裁庄学鹏留下深刻印象，他说：“早报读者认真聆听，积极提问。可以看出他们不一定是古典乐迷，但对艺术充满好奇和追求。”

2022年8月举行的“乐享时光·音乐的故乡”音乐会上，早报副刊记者张鹤杨（左）与新加坡交响乐团中提琴副首席关旗向观众演示讲解音乐片段。（新加坡交响乐团提供）

庄学鹏意识到和观众建立联系是非常重要的一步，回去后便跟乐团着手策划中文解说音乐会。2019年，“乐享时光”系列首场音乐会登上乐团的节目单，以小而巧的音乐沙龙形式，聚焦乐团内部的演奏家，配以早报记者的华语解说，演绎呈献具有主题性的室内乐节目，并与观众亲切交谈互动。

从“动物狂欢节”到“音乐童话”，“乐享时光”每个乐季策划两场，已成为备受早报艺苑读者期待的节目。在2022年8月呈献的“乐享时光·音乐的故乡”演出结束后，观众中一对从事文化研究的学者夫妇对主持人表示希望能增加场次，让他们这样的音乐爱好者有更多机会亲身与音乐家交流，聆听古典音乐背后那些充满人情味的故事。

天猛公四季系列文艺活动

2023年3月的一个星期六，40多名早报俱乐部读者在天猛公艺术基金会创办人陈克湛的带领下，踏入位于花葩山山腰的黑白屋天猛公，鉴赏珍藏其中的字画与古董，还一睹画家陈克湛从未公开的私人画作。这是《联合早报》与天猛公艺术基金会合作，推出以春、夏、秋、冬为灵感的“天猛公四季系列”文艺活动的首次活动。

“天猛公四季系列”首场活动“拜访春天的天猛公”于2023年3月18日登场，数十名早报俱乐部读者近距离欣赏天猛公黑白屋内的珍贵字画，讲解人是本地书画家陈培福（居中站立者）。（档案照片）

坐落于天猛公路28号的天猛公黑白屋2003年被市区重建局列为保留建筑，只在举办活动期间向活动群体开放，也是陈克湛的居所。他认为，传统艺术不应该被束之高阁，越是有深厚文化积淀和底蕴的作品，越值得让观赏者理解，引起他们的共鸣。

然而与其走马观花，陈克湛更希望能与参观者深入探讨课题，从创作动机及过程入手，与对话者产生情感联系与思想碰撞，让作者的思想和经历“被看见”。参观之旅结束后，早报俱乐部的读者们与陈克湛一同享用茶点、相互交流，零距离感受天猛公独特的陈设与安宁惬意的氛围。