《联合早报》数码作品扬威国际屡摘奖项

《联合早报》过去几年不断尝试制作数码内容，优质作品近几年获得国际认可。最新战绩是早报视频在本届泰利奖荣获两银三铜五个奖项。

除了泰利奖（The Telly Awards）这个全球最大的视频和电视节目奖，早报视频也曾在亚洲出版业协会（SOPA）卓越新闻奖、世界报业和新闻出版总协会（WAN-IFRA）举办的亚洲数码媒体奖、网络“奥斯卡奖”Webby Awards和美国互动及视觉艺术学院举办的W3大奖报捷。

因应媒体环境与受众接收资讯的改变，不断尝试及突破并得到肯定，恰好体现了早报100周年报庆主题——百年如新的精神。以下介绍部分得奖作品，以及部分参与数码制作者的感言。

第44届The Telly Awards可持续组别银奖

《生活家》系列聚焦岛国小人物的生活，看他们如何用自己热爱的方式，用心经营平凡但不单调的小日子，五集视频探讨的主题包括园艺和微缩模型等。

得奖感言

“没想过会得奖，很开心能让更多人看到这些故事。《生活家》靠的是整个团队的努力，特別是攝像師和剪輯師，希望更多人看到他们的付出、实力和才华。相较于其他题材，《生活家》给人的感觉较轻，我们花了相当多时间构思画面风格和叙述方法，希望观众看了会受启发，也会产生自己当‘生活家’的想望。最大的挑战之一是时间不够用，因为必须同时兼顾副刊的采访工作。很幸运的是，视频系列五名主角都非常配合，也很感激许多副刊同事一直鼓励我们。”——陈映蓁（编导）

“得奖很开心也很幸运，除了是对制作团队的认可，对我们而言也是一大鼓励。《生活家》是团队共同合作的成果，感谢大家的努力和付出。我们希望向受众展示生活家的生活态度与人生哲学，除了尽可能丰富视频画面，我们也尝试以极简干净、清新自然的影像风格贯穿整个视频系列。拍摄期间冠病疫情仍持续传播，这使得到受访者家中长时间拍摄成为一大挑战，感谢五名视频主角大方敞开家门，因为有他们的信任与配合，我们才能顺利完成拍摄工作。”——叶晓虹（编导）

“这系列视频的节奏比较缓慢，为了更好地带出“简单生活”的精神，我在剪辑时尽量保留现场环境的自然音，借此把观众带入视频主角所处的空间，让他们身临其境。能得到奖项的认可当然很高兴，这支视频还给了我另一个收获，就是让我更加重视生活。我们忙忙碌碌为了什么？是不是像其中一名受访者所说的，我们应该‘过生活，不要过日子’。”——叶佩蓉（剪辑师）

第44届The Telly Awards网络（真实犯罪）组别铜奖

《柬埔寨诈骗“乐园”西港 受骗当诈骗者如何逃脱？》节目深入西港直击诈骗集团的大本营，还找到曾被囚禁在诈骗大本营的受骗者讲述真实经历，揭露惊心动魄的黑幕。

得奖感言

“这份荣誉属于整个团队，感谢参与摄制的同事们对视频的付出。要让视频以更贴近现实的方式与观众见面，对我们来说比较大的挑战是要确保有画面可拍，所以事先做了比较多功课，确认多一些园区的地点，并去那里观察，再抓紧时间拍摄。”——林煇智（编导）

去柬埔寨拍摄有一定的风险，记者前期准备，我临场观察应变，加上后期制作，团队精神环环相扣，助我们完成这次任务。期待下一个挑战。”——邝启聪（摄像）

第43届The Telly Awards社交媒体视频银奖

2021年亚洲数码媒体奖最佳网络视频银奖

《早报骑行私房路线》为早报读者和受众设计各种主题路线，通过视频、数码平台和报纸介绍私藏景点和美食地图。

得奖感言

“这个节目对如早报这类传统纸媒来说不只是风格上的多样化，媒介上也有很大的突破。我们尝试利用不同平台的优势，以多个视角去呈现一个主题，所以得到奖项的肯定，意义是不凡的。”——刘永健（编导）

“骑车本来就是我生活中的爱好，疫情期间有机会参与早报骑行系列的策划，和受众分享一些我喜欢的岛国路线，让我感受到寓工于乐的愉悦。节目能获奖更是意外的惊喜。”——杨全龙（策划）