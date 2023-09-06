三剑齐出鞘 早报视频“要你好看”

在以加强视频制作为目标的前提下，《联合早报》近年来不断提升摄制作业、动画创作，以及剪辑人才。摄像组过去一年多就做了不少新尝试，其中之一是用“圆桌论坛”的方式拍摄以预算案为主题的直播节目《热点评论》。

摄像组主任林上德说：“这样的场景要求360度无死角，任何一个镜头都不能看到摄像师，因此每台摄像机的设置要很精准，这对我们来说是需要解决许多技术问题的。”

除了出动多部摄像机，摄制团队当时也首度使用两台切换器切换镜头，从中开拓出技术上更大的可能性，更有信心在日后同时操控更多摄像机，以便从更多不同角度获取更好的画面。

2023年2月的《热点评论》首次尝试以“圆桌论坛”的方式拍摄。（视频截屏）

摄像组接下来也计划增加人手，理想是在外出拍摄时以“三人行”取代现有的“一人作业”。

林上德说：“要拍出更优质的作品，只派一名摄像师是难以应付的，需要另外有人设计镜头，有人负责打灯或收音，三人一组才能更好地优化画面和音效。”

动画非绿叶

早报视频优化的另一生力军来自动画组。视觉部副主任（动态设计）叶伟成强调，动画在视频里不应该只是发挥“绿叶”般的辅助作用。

“有很多题材可以用更多动画来呈现，一来能吸引观众眼球，二来也让他们更容易消化视频内容、接收我们想传播的信息。有时候，动画本身甚至可以‘独当一面’，自成一支视频。”

早报视觉部副主任（动态设计）叶伟成希望通过动画让早报视频更精彩。（卢芳楷摄）

对叶伟成而言，社交媒体是一个可以好好运用动画的平台，希望通过动画在社媒带出新闻事件的另一个角度，让报道更全面丰富。

他认为，动画有很大的“说故事”空间，期待今后视频编导在构思初期就与动画师一起讨论，大家相互撞击出最佳创意，更好的让动画“说话”。

他补充说：“光靠动画组使力是不够的，必须编导和剪辑师也全部到位，结合各方人才及资源组成一个制作中心，整体效果才会更显著，进一步把视频的质量提升上来。”

剪辑像魔术

剪辑属于视频制作的最后端，而剪辑师往往像魔术师般，能起到化腐朽为神奇的作用，让画面更精彩生动。

早报剪辑组目前有11名组员，随着团队逐渐壮大，剪辑视频的数量和质量都提升了，所处理的视频类别也更多元。

早报目前有11名剪辑师，图为剪辑师林建延在处理视频画面。（余宝华摄）

剪辑组主任刘力智说：“很高兴我的组员来自不同领域，他们加入后把自己的专业技术和经验都带进来，现在就连专题类、时事类和系列节目的剪辑工作也都难不倒我们。”

不过，剪辑除了技术，也要求创意，天天与时间赛跑的作业方式不利于创作。剪辑组正考虑未来是否要分成两组人，一组“速战速决”负责剪辑较简单的新闻视频，一组专注于更精致费工的“大制作”。

刘力智语重心长地说：“环境很重要，我努力给同事们创造良好的工作环境，尽可能给他们合理、充裕的时间，让他们尽情发挥、做到极致，这样剪出来的视频才会更好看。”

制作视频过去虽然不是早报强项，但会是早报数码征程下来的重点，如何呈现更高水平的视频是所有同事共同努力的目标。