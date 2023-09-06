按社媒平台特性 “快精青”推广早报内容

每天清晨7时余天刚亮，《联合早报》受众策略组经营社交媒体平台的同事就开工了。她们先用CrowdTangle和Chartbeat等数据收集工具进行一轮网搜，在新闻还未酝酿成型之前整理有潜质的热点新闻，发送给新闻室供参考。

到了大约9时余，系统会自动发出另一套数据，回顾前一天早报网站和各个社媒平台上的热门新闻。这套自动数据是受众组同事与技术部合作，通过谷歌后台抓取数据后，导入可视化软件呈现出来。

收集和总结数据是新闻室每天最早开始运转的齿轮之一，和很多企业一样，新闻室也有越来越多的决策离不开数据分析与支撑，小到一篇文章应该如何宣传、一则视频有多少人看，大到进行改版、制定收费策略等。数据的收集整合工作也变得更加专业、精准和程序化。

这一路，我们如何走来，今后又会迈向何方？

数码转型带来的改变之一是输送信息的渠道增加。早报除了新加坡人常用的脸书、YouTube、推特和Instagram之外，也入驻了以中文为主流的微博、微信，以及小红书等平台，是新加坡拥有最多平台账号的主流媒体。

不同社媒各有特色须扬长避短

不过，各平台口味并不一致，要如何经营才能做到一人千面，但底色相同？首先，这些年经营社媒的经验告诉我们，不同社媒各有特色，必须扬长避短。例如脸书作为社媒“先驱”，这些年来对于推广新闻内容的运算法有所改变，但它最大的好处是很多早报受众仍刷脸书，而且脸书贴文能直接引流到网站。

相反的，IG有很多年轻人追踪，但一般的贴文不能直接点击链接，必须要发布到只保存24小时的限时快拍（IG Story）。近年来，各社媒平台注重推广适合手机观看的竖屏视频，我们也要把适合的题材裁成竖屏后挂上网。

另外，一篇内容如何才算好，才能获得平台推广，“成功”的定义每个社媒都不同。例如节奏快的Tiktok不喜欢推广长视频，而且更注重观众的互动，但YouTube则会将观看时长和订阅率等考虑在内。

前受众策略主任沈越（现财经组主任）介绍，早期早报并不会将平台进行分类。受众组观察了不同内容在各平台的表现后，结合受众所在区域、年龄等信息，将平台分为“快社媒”“精社媒”“青社媒”三类。

“快社媒”以短平快为特色，包括脸书、推特和Telegram，这些主要是直接转载早报的即时新闻和一些评论。

“精社媒”需要更多包装，甚至标题要重新抓重点，以贴合平台口味，如IG、YouTube、微信。

“青社媒”则更加对准年轻人，如TikTok、哔哩哔哩。2021年起，“精社媒”与“青社媒”的经营就与“快社媒”区分处理，基本上由不同团队负责。

宣传系列报道或活动时，推广内容的方式也和数据息息相关。正如商家得分析一件商品该摆在何处、以何种形式展出才能吸引新顾客，宣传同事也会通过分析流量表现，制定新一轮宣传策略。

通过数据了解受众的重要性逐渐体现，从2020年开始酝酿的“注册墙”正是早报为了更了解受众而推出的产品。注册墙不收费，收集的是读者所在的地区、年龄、以及联络方式等信息。这些数据或会为日后推行个性化或更精准的推送服务奠定基础。

利用数据提高稿源组文章搜索

随着数据分析的流程越来越成熟，确保数据能服务于稿源组，是接下来的发展方向。

2023年产品部与体育组初次合作，针对体育专页和文章进行搜索引擎优化，并通过数据比对选出适合搜索的关键词。其间，两组同事保持紧密合作，用于比对的课题、文章、关键词都经过协商，最终结果也令人十分欣喜。与前年同期相比，体育页面浏览量增加了17%。

沈越也说，受众组其实很早已开始为新闻专线制定专属数据报告。各类新闻的指标不尽相同，例如娱乐、意外新闻注重流量，而言论组的内容则更看重阅读时长和读者讨论，因此不该“一刀切”。为稿源组制定的报告这些年也在不断优化，页面更易读懂之外，数据收集方式也从最“原始”的人工采集，到如今能够每天自动生成。

类似的客制化、自动化的数据分析项目，相信会在报业数码化的进程中逐渐增加。