老总Group Chat 邀新闻室头头们话天下

如果将本地华文报章的老总们拉进一个即时通讯应用聊天室，让他们一起讨论热点新闻话题，会是什么样的情况？

96.3好FM电台自2018年1月15日开始，每逢星期一至星期五在早班节目中播出《老总Group Chat》，每天邀请两名新闻室负责人，根据前一天的热点新闻进行分析讨论。

早班节目主持人王德明受访时说，每天播出的节目在前一天先录制，电台会建议题目，但最后由老总们决定。

“录音要用什么方式都可以，有用手机各自录音的，也有比较喜欢面对面一起录制的。录音传给我们之后会剪辑出段落，每一段只有一两分钟，比较像两人的对话。”

节目每天安排固定的两人对话，考虑到“自说自话”四五分钟有一定的难度，也比较方便老总们安排时间。为了协调录音时间和课题，轮到老总们“值班”的那天，手机通讯应用WhatsApp就会跳出电台同事提醒他们录音的短信，好像闹钟般准，看到短信时就会惊觉一个星期又过去了，时间仿佛按着快进的按钮。

《联合早报》助理总编辑洪奕婷和执行总编辑韩咏梅，是星期四播出节目的搭档。

洪奕婷说，她们一般上午先通过短信确定话题，然后在分头忙碌的间隙中，找出时间做功课。等到要录音时，会先了解对方的看法和观点，稍作彩排之后开机录音。

《老总Group Chat》是一种跨界合作，借助老总们的新闻室背景，将他们一贯用书面文字来表达的新闻见解与分析，转以声音的方式呈献给电台听众。

谈到写稿和录音的不同时，洪奕婷指出，写稿会有时间斟酌用词和调整句式，用最精简的方式准确地说明个人的意见，但《老总Group Chat》是对话形式，既不能逐字逐句拟好，也要根据对方说法做出反应，属于比较即兴的方式。

她说，自己有时会觉得表达得不理想，有可能是太啰嗦、一时忘了要说什么，又或是想不起相关的词语。“不过幸好我们的录音都有电台同事帮忙修剪，把我们许多瑕疵剪辑掉，让对谈依然能以最佳状态示人。”

2018年6月12日，首届美国和朝鲜领导人峰会“特金会”在我国圣淘沙的卡佩拉酒店举行。《老总Group Chat》聚焦这一历史事件，各位老总在节目中提出他们对峰会的观察，课题涵盖特金会是否会举行，到过程中全世界如何将目光汇聚我们这个小岛国，以及其中的一些花絮。（档案照片）

《老总Group Chat》开播至今已经五年。目前每天的组合基本固定，休假时老总们会自己找人代班或照常录音。王德明说：“老总们的默契都很好。”

曾在香港“跨国”录音

洪奕婷和韩咏梅在冠病疫情爆发前，曾有一次在香港录《老总Group Chat》的经历。当时，她们在香港出席一个媒体大会，为了找个安静的角落顺利录音，几乎走遍会场和附近商场，最后才在一家银行内找到适合录音的角落。

洪奕婷说：“我记得透过玻璃门还可以看到银行外走来走去的人，现在回想依然觉得那个画面挺滑稽的。”

为了抓住不同时间段的听众，节目上午7时15分首播，两个小时后会重播。错过节目或想重听一遍的听众，也能在早报网站的“早报播客”栏目下，找到《老总Group Chat》。