麻烦把镜头往前推一点，再往前，再往前——停，就在这里。

如果疫情是生命的一堂功课，你收获了什么？

时光在2020年打了一个喷嚏。那一年的镜头里，灯光聚焦在我们对冠病疫情的畏惧。地铁上只露出眼睛的乘客，只要听到咳声，或者打个“哈啾”，虚无空旷的眼神立马变得警觉明亮。一个喷嚏，吹翻了我们熟悉的日常。

3月上旬，当政府决定停摆所有乐龄活动与课程时，通讯及新闻部、人民协会与华文媒体集团便在很短的时间内开始策划直播节目——“疫”起过生活，再加上后来延伸开来的 “有课到” 系列播出直到10月份，这成为华文媒体集团最“长寿”的特制直播系列，历时7个月。

单纯的初心

2020年3月16日的清晨，前往公司的路上万籁俱寂。起早摸黑抵达公司的同事们，正为上午7时第一场《疫起来晨运》直播准备就绪。摄像师、直播操作师、统筹、导播，所有人屏住呼吸，聚精会神的盯着屏幕看，深怕任何一个细节出差错。

从构思到提案，从探索到落实，所有的人员部署、技术操作、内容架构，从无到有，全部在一周内风风火火完成，一刻都不能蹉跎。每个人在各自的岗位，与变幻莫测的棋局交手。

《疫起过生活》起初由晨运、做饭和唱歌三大栏目组成。节目邀请了96.3好FM电台主持人、《联合早报》记者以及人民协会导师和教练通过网络直播，弥补实体课程遭暂停的遗憾。当时也有幸邀请到时任文化、社区及青年部长傅海燕，一同在晨运直播中跳有氧韵律操。

随着疫情持续不下，唱歌栏目演变成上课环节。为了使内容更丰富多元，上课环节增加了外语、传统戏曲、茶艺、理发、排舞、认识年长者心理障碍......就为了让在家的观众增长见闻与乐趣。

在有限的条件下，我们也充分发挥了善用办公空间的巧思——公司健身房用作晨运拍摄场地，而同事们昵称“四楼半”的咖啡座一边改成临时歌房，另一边则打造成厨房，拍摄《疫起来做饭》教学栏目。到现在，当时买的锅碗瓢盆还在办公室里。

人协烹饪导师张建强（右）在《疫起来做饭》节目中教观众烹煮多道传统娘惹美食。节目由96.3好FM电台DJ洪菁云（中）主持，郭美伶中医师也分享中医养身知识。（档案照片）

制作直播的初心十分单纯——陪伴。我们希望在家的年长者不孤单，通过直播学习与互动陪伴大家。这不仅让大家接触到不同的兴趣爱好，也让年长者在家中保持活跃。

2020年3月至5月期间，我国疫情起伏，几乎每周都有新变化、新宣布。我们通过直播与观众保持沟通，即时传递最新政策与提醒，展现了华文媒体集团旗下各平台应对事态变化的灵活性与创造力。

在《疫起过生活》的歌唱课程中，导师林欣婷（右）通过网络直播教导歌唱基本功，《新闻抢先看》主持人李丽敏（左）和96.3好FM电台节目制作人余思远也边学边唱。（档案照片）

数码化的脚步从未片刻停歇，乐龄群体最需要被照拂。于是我们加大力度推行数码应用教学，特设《疫起来上课》之“乐学数码系列”，让年长者学习如何基本使用安卓与苹果手机、连线互联网、使用电子邮件、视讯平台和网购交易等。

从原定两周的节目，《疫起过生活》一路“加场”至7月份。由于我国当时仍处于病毒阻断期（Circuit Breaker）之后的解封状态，我们隔月再推出全新的线上课程系列“有课到”。其中，《有课到手机》环节分享更广泛且实用的数码知识，例如鼓励国人报名技能创前程培训课程（SkillsFuture），精进与提升专业技能，与时俱进。

令人鼓舞的是，《疫起过生活》和《有课到》直播系列都获得公共与私人机构的赞助。在四个月的直播里，《疫起过生活》共完成262场节目，90集做饭、90集晨运、82集唱歌和多元教学，总播放量累计次数近850万；《有课到》系列也获得Gov.sg以及新加坡数码转型办事处支持，在8月至10月期间共播出48集，广受好评。

2020年8月，本地艺人金银姬（左）带着媳妇韩相喜到报馆录制线上节目《有课到厨房》。婆媳二人齐齐穿上韩式围裙亮相。（档案照片）

这给予我们信心继续探索。探索需要智慧、勇气与力量。我认为我们做到了。对于个人、政府、商业伙伴，乃至华文媒体集团而言，都是别具意义的里程碑。

摸索过河

病毒不断变异，在还未完全放宽社交距离措施的限制下，大家对直播有了热切的需求。疫情刚开始的两年，我们也做了多场直播。

这对我们是一件新鲜的事，没人敢说有十足把握，大家都是在滚滚江河中摸石渡河。

我们策划过不同主题的线上讲座，包括医药养生话题的“乐活谈保健”、以数码付款与营销为主题的“中小企业大师班”、探讨财富传承的大趋势研讨会，我们也曾邀请专家学者谈新加坡求学优势与留学规划。这些直播获得医疗、电子付款、房地产、银行等不同领域的商业合作伙伴支持。

2020年中旬疫情仍不见晴朗，我国取消了大规模国庆现场表演。当时早报筹备了一场“音飨窗外”线上音乐会，邀请读者欣赏动听的旋律，也透过访谈了解音乐家的日常。这场播出也获得美罗（Metro）赞助，以及国家艺术理事会与人民协会支持。

长笛演奏家许凯翔（左起）、演奏手风琴的纱菲齐亚（Syafiqah ‘Adha Sallehin）与民族鼓手里端（Riduan Zalani），于哥本峇鲁区内的美华巴刹与熟食中心表演原创曲目，将本地多元文化音乐带入社区。此预录节目在2020年8月9日 “音飨窗外” 国庆日线上音乐会播出。（档案照片）

尽管我们是摸着石头渡河，但在渡河过程中，各方合作伙伴也慷慨施予绳索、救生装备，让我们无畏前进。

当务之急

前进，是为了迎接新的机遇和挑战。大势所趋的人工智能，已悄然无声地潜入生活，以一种看不见的速度重新洗牌。

你大概没想到三年前，我国仍有不少中小企业在数码浪潮中起起伏伏。疫情势必带来全球经济结构性变化，政府当时早有先见之明，趁势重组和转型。

2020年9月到2021年1月期间，我们完成几项企业相关内容系列，如“转型助力，坚毅前行”、“智造新商机”、“邻里企业数码计划” 以及 “梦想企飞” 等共至少16支视频，并与新加坡企业发展局和裕廊集团紧密合作。

数码转型，成为2020年下旬企业迫在眉睫的关键词。疫情为经济带来惨重的冲击，企业必须改变经营模式才能生存。从上游到下游，从企业到邻里，都必须加快数码化的进程。

转型之路对本地较年长且不谙科技的老板和员工们来说是具有挑战的。作为一家华文媒体，我们得有效传达信息，启发他们鼓起勇气迎战未来，也知道自己不是孤军奋战。镜头外的企业老板也感激采访团队，让自己的企业故事有机会分享出去，助己也助人，不少企业都汲取了宝贵的经验。

接获项目的同事在电光石火之间分秒必争，乐此不疲，很大原因是我们相信这是一件有意义的任务。企业要改革，员工得重新培训，我们借助视频传达实用的资讯以及援助渠道，帮助几乎要被疫情冲垮的企业和员工，在惊涛骇浪的急流中抓住救生圈。

我们的第一次

企业不能故步自封，我们媒体人更要时时鞭策自己，敢于创新。在纸版和数码内容上不仅精益求精，呈现形式也要精益求新。

“梁志强到了吗？可以准备录影了吗？”

镜头回到2020年2月17日，上午10时。

本地导演梁志强与一行人抵达拍摄现场，所有摄像机准备就绪。我们以最快的速度进行沟通、化妆、彩排、录影，所有事情都在须臾之间完成。

我们邀请梁志强录制《Lim Teh来讲古》六集节目，每集受邀不同嘉宾畅谈本土福建文化习俗课题，这也是我们首次制作以方言为主的播客与视频系列。

华文媒体集团首次制作方言播客和视频系列《Lim Teh来讲古》，为公众介绍本土福建文化。本地导演梁志强（左起）、 莆田餐馆营运副总监李文柏、美食家林益民和96.3好FM DJ安娜在《Lim Teh来讲古》第一集中，畅谈福建菜肴的特点。（档案照片）

收听播客的受众群日益壮大，于是我们“胆粗粗”地制作音频发布到各大平台，至今依然可搜寻到这档播客节目。

录制综艺谈话节目，对新闻媒体而言，是个大胆的尝试。《云游世界》则是另一档具有开创性的线上旅游直播。

新加坡人到底多爱旅游？相信大家心里有数。当国门紧闭，曾经“人人都能飞”的标语，变成一种遥不可及的念想。为满足大家对青山绿水的渴望，我们也首度尝试线上旅游直播，并与台湾休闲农业发展协会合作。

到了2020年11月，虽然当时我们已积攒了一些直播经验，但与海外同步连线旅游直播，需克服的技术挑战与风险，也是前所未有的。

尽管如此，六场两地连线直播节目在一年内顺利完成，内容涵盖农场观光、农村厨房和渔业旅游体验等，燃起了观众日后出国的憧憬，也让制作团队对连线直播有更深的体会。

《Lim Teh来讲古》和《云游世界》分别获得莆田餐馆、新加坡福建会馆、大通旅游的赞助。虽然面对疫情的冲击，这些商家伙伴依然与我们合作，求新求变，互惠互利，让他们有机会推广产品服务，也让我们走出舒适圈，寻求突破。

回看疫情的脚本，白云苍狗，我们一路披荆斩棘。不禁兴叹，原来当时所走的每个小碎步，都是一个巨大的跨步。如同李宗盛的名言：人生没有白走的路，每一步都算数。

《云游世界》主持人林安娜（96.3好FM DJ）越洋连线，带大家到台湾云林的好蝦冏男社以及马蹄蛤主题馆，线上感受当地民风淳朴的渔旅时光。（视频截图）

向光而行

疫情像一条急流的河。

当时我们不知水有多深，不知河里有没有猛兽，只知道此刻必须渡河。有人不幸被急流冲刷而去，有人被小石子划破脚皮，但更多的人成功到彼岸。

回到文章开始的提问，你会怎么回答？

假如我们有能力“咻”一声看见时间的全貌，你会发现此刻、过去、未来这条时间轴上，得到与失去，是同时存在的；河水下的鹅卵石，与河面上掠过的风，也是同时存在的。

明代思想家王阳明曾说：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来。”

就是当你从没发现它时，它的存在于你而言并无意义；当你发现它时，它的存在便有了价值。生命如此，疫情如此，呼吸如此。一切存在皆有深意。

此刻，疫情的镜头已慢慢淡出。

以此区区文字，记录与致敬在镜头背后，一群你看不见的人，曾陪你走过深不见底的畏惧，向光而行。