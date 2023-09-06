现年82岁的《联合早报》忠实读者胡亚新没有智能手机，记者辗转拿到他的住家电话并致电约访时，电话另一头的声音，听起来比实际年龄年轻，道明来意后，这名已退休多年的长者爽快地答应访问要求。

访问当日依约前往，胡亚新缓缓开门迎接，尽管行动稍有不便，外出须依赖拐杖，这名天天读报超过一甲子的老读者，仍是精神抖擞，与记者分享他的人生和读报故事。

1941年出生的胡亚新，小学就读中立学校时，原名为李今再的本地作家李过是他的华文教师，他回忆在小学六年级时，老师鼓励他们看报纸，因而开始和报纸结下不解之缘。在对方循循善诱下，他也养成每星期写周记的好习惯。

1950年代《南洋商报》和《星洲日报》尚未合并，胡亚新时常翻阅《星洲日报》，直到1960年从华侨中学毕业时，天天读报已成生活不可或缺的一部分，这个习惯维持至今。

“毕业后原本要去南洋大学深造，但家里突有变故无法继续升学，出社会后生活忙碌，但看报习惯依旧。以前没有手机，要知道时事只能听电台或者看报纸。有时候出差不在新加披，家人也会为我留起报纸，等我回家后再翻阅。”

胡亚新从事木材业，为生活打拼数十年后，在1990年代逐渐从前线退下，放慢生活步伐，如今已退休多年。尽管视力大不如前，近年需要用放大镜看报，但胡亚新每天起床第一件事，就是坐在义顺住家厨房餐桌上，翻看派送上门的《联合早报》。摄取精神粮食后，胡亚新才吃早餐，再做些简单家务。下午有空，他会再细读感兴趣的文章，这样的每日流程，多年如一日。

胡亚新是典型秀才不出门，能知天下事的代表。访问时正值新加坡政坛多事之秋，这名有丰富人生历练的长者，针对数则重大新闻，向记者分析得头头是道，颇有恨铁不成钢，为新加坡未来感到担忧的意味。

不过问到除了本地新闻，还喜欢《联合早报》哪些版面时，中学时曾投稿到《星洲日报》校园版的胡亚新，也是文学爱好者，直言喜欢数位副刊作者如张曦娜、幼吾、王振春。

其中他特别喜欢退休报人王振春“根的系列”，这系列作品多数聚焦本地历史、先贤传记、社会变迁，尤其是海南街的故事，让他这个福建人深感有趣，百读不厌。更直白地说，胡亚新喜欢说好新加坡故事的作者。

“我们是新加坡人，应该要知道我们的根。我喜欢早报讲很多新加坡故事，新闻也公平报道，这是没人可代替的。”

从《星洲日报》到《联合早报》，胡亚新已成为忠实读者超过一甲子，他说只要身体还行，就会继续读下去。