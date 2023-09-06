从报纸到电子报 读者跟上转型步伐

1983年成为学生报刊《新一代》第一批少年通讯员后，王启贵就辛勤笔耕，常有作品见报。

对一名中学生而言，投稿最大的乐趣除了文笔获肯定外，是作品一经刊登，就会有比零用钱高出许多的稿费。从文字取得的满足感，一度让他想投身新闻业。

40年过去了，已步入中年的王启贵（56岁，保健产品销售人员）虽不曾当记者，但他与本地报章的缘分仍在延续，如今是《联合早报》电子报订户。

至于什么时候开始养成阅报习惯，可能可追溯到小时候父母从大巴窑住家楼下报摊购买每份3角的《南洋商报》或《星洲日报》的日常，这是他童年阅报的最早记忆。再年长一些，报章上连载的金庸、古龙、温瑞安等名家武侠小说，陪伴他度过许多美好时光。

“说不起来是哪一年，以前没有什么娱乐，一开始是爸妈买报纸，我就跟着看，后来每日看报渐渐变成生活的一部分。我相信以身作则，如今女儿也养成阅报习惯，只不过现在大家多在手机或平板上看新闻。”

1983年，王启贵（站者右三，戴眼镜者）和第一届通讯员到圣约翰岛野外露营。（受访者提供）

时代变迁，纸媒报道新闻的形式也从报纸，逐渐扩大到网站、电子报等多媒体呈现。同样是报道新闻、传播资讯，但媒介方式已大有改变。跟上时代步伐的王启贵认为，报馆顺应时代需求，改变是必然的。

“从报纸到电子报，是一个需求上的转变，我认为这是好事。新加坡每年都有很多人出国，有了电子报，他们在国外随时随地可以看本地新闻，没有界限，也与新加坡保持连接。电子报还可以扩大读者群，不一定要本地人才可以看，能有其他各国的读者。”

王启贵平时除了关注本地新闻，也注意国际局势发展，早报的国际版和中国版是他必看的版面。

“以前没有中国版，随着中国崛起，早报有了一个专版，新加坡读者需要知道中国发生什么事。”

王启贵认为，全球局势已越来越不可测，他建议未来《联合早报》可效仿当年另辟中国版的做法，增设亚细安专版，把东南亚新闻从现有国际版中，独立出来。

“目前东南亚新闻放在国际版内，可考虑另设亚细安版，这些国家和我们在地理位置上比较靠近。全球局势不断变化，（可让读者知道）亚细安国家的态度、立场是什么？例如报道缅甸军政府或东帝汶将加入亚细安，这些都和我们相关。”