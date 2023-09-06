“亲和睿智”视频 扩大与新世代受众连接

孕育一个与《联合早报》文字报道同样生命力旺盛的内容生态体系，让早报品牌在更多新世代传播平台放送优质内容，增广受众——这是视频组被赋予的使命。

今年6月，早报重组新闻室架构，蜕变自前数码内容组的影音群成立。当中，视频组以亲和、睿智为方向，投入更多资源拓深早报的视频内容，为受众提供更多可靠、可用的信息与知识。

制作更多中长篇的深度视频内容是重点策略之一，而早报面向国际，深耕本地的使命也根植于这一发展方向。以国际时事及趋势为主要题材的《世界大解说》开播以来，忠实受众持续增加，视频组也正投入资源开创一个新的中长篇栏目，聚焦本地时政课题。

新栏目将以新颖明快的风格与节奏，碰触具争议性的本地议题，以更兼容并蓄的方式采访及搜集社会各群体对不同课题的多元观点。在日趋复杂多元的新加坡社会，新栏目希望通过建设性的对话，促进群体之间的了解与包容，存异求同，终极目标是让整体社会因我们的努力而变得更好。

YouTube是视频组加大力度经营的内容平台，力求在早报的网站以外广袤的串流世界开创新园地。视频组成立短短数月，早报YouTube频道订户人数已增长近10％，截至8月底有接近9万5000名订户。

这方面的策略之一是引进专业的频道经营手法，例如，针对性地优化视频缩略图（thumbnail）设计，以更鲜明及统一的风格强化早报在YouTube的视频品牌，扩大整体点击与接受率。

借重新闻室网络发掘更多独家视频

早报新闻从业员与本地社会联系深厚，涵盖政治、文化、教育、财经、社团、商会、中小企业等方方面面，新闻报道的深度、厚度和广度向来是早报编辑室的优势。视频组的另一目标就是借重新闻室的网络，发掘更多独家、有用的视频内容。其中一个重点方向是以关心社会议题为宗旨，经营更多深刻、触动人心的人文类视频内容。

在报道国内外重大新闻，尤其攸关新加坡利益的趋势方面，早报向来不遗余力。视频组在这当中也不缺席，致力为新一代受众提供与文字报道同样卓越的视频内容，壮大早报新闻在多元平台的触及面。

承继前数码内容组过去几年的稳步扩大，视频组目前人员已超过10人，团队细分专线与内容类别已见雏形。除了与新闻室各稿源团队合作，培育更多有制作视频潜能的后起之秀，视频组也会从外部引进合适的人才，以可持续、有绩效的方式扩充。

早报以深厚的文字报道为底蕴，积极扩大新型数码产品阵容。视频组响应早报“百年如新”的精神召唤，精准投放资源，开拓精妙内容，务求为早报与更广大新世代受众连接，献一分精细之力。