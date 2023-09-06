手沾墨香半生过 疫情风雨不退缩

冠病疫情2020年暴发时，客工宿舍出现大型感染群，外籍劳工受隔离不能外出，百业受影响。聘请几名客工派报的报贩陈友国（51岁）一夜之间派报人手大减。

无奈之下，他只好出动妻子、孩子和朋友，一同和他凌晨3时摸黑起床，到宏茂桥、盛港、后港、榜鹅和罗弄泉挨家挨户派报，在疫情期间继续将报纸送到订户手上。

陈友国说：“工作无论如何都得完成，我有家人朋友帮忙已经很幸运了，一些报贩一个人从早送到晚。做我们这行的，迟到好过不到。”

坚持了几个星期后，报馆的客户业务部（前称发行部）登报协助报贩聘请工人，情况才逐渐好转。

陈友国说，疫情推动更多读者转向数码平台，报摊能卖出的报纸越来越少。客户业务部因此开始在全岛多个地点放置报纸贩卖机，这在疫情期间也有助于减少人员之间的接触。

情况调整之后，陈友国每天的工作之一就是把报纸装进贩卖机。

如今全岛多个地点都放置了报纸贩卖机。这个设置在疫情期间减少了报贩与买报人之间的接触，在阻断措施期间也可以继续运作。（唐家鸿摄）

何益华（64岁）从21岁服完兵役后就开始派送报纸。他说，当了报贩40多年，最艰难的一年就是2020年。

何益华从事派报工作40多年，经历过许多重大事件，如2003年的沙斯（SARS）疫情，但这些大风大浪都不比2020年因冠病疫情而实施的阻断措施所造成的冲击大。（白艳琳摄）

我国政府2020年4月3日宣布，从7日起实施防疫阻断措施。派报工作是首当其冲的行业之一。

何益华回忆当时说：“我听一位从事灭虫行业的朋友说，可以向政府申请准证，我就马上申请，但不被批准。我当下就紧张了，我们派报纸的工作怎么能暂停呢？”

客户业务部得知后立刻采取行动，统一为派报员和他们雇佣的工人申请准证，这才没有影响派报工作。

“在那四个月里，我们每个人都把那一张准证带在身上，以免在派报时遇到困难，就像一张护身符一样。”

防疫阻断措施期间，派报员随身带着准证，每天把新出炉的报纸送到订户家门口。（白艳琳摄）

不过在那段期间，何益华在大巴窑1巷和7巷经营的两个报摊却不能营业。

在非常时期，客户业务部也采取非常办法，尝试了另一种卖报方式，就是在报摊所在地点摆放纸箱制成的书架，除了摆放报纸，也放了个“扑满”，让买报人任意付费。

“一些人放了一元却拿了两份报纸，有些人甚至放其他国家的钱币，一元印尼盾也有，我可亏大了。幸好过了不久，摊位又可以营业了。”

何益华数十年如一日坚守卖报岗位，靠这份工作养大三个孩子，但从来没有带妻子和孩子出过国。

“孩子小时候会问我，为什么其他同学可以在假期时一家人出国，我们却不可以。我就安慰他们说，我的工作不一样，等我退休后就可以了，一定会有这个机会的。”

一转眼，这个机会来到了。

何益华这双手沾染报纸墨香40余年。他风雨不改坚持派报，将三个孩子培育成才。（白艳琳摄）

何益华打算明年退休，因为三个孩子都大学毕业了，也都事业有成。“我的任务已经完成了，可以功成身退了。我第一个想要去的国家就是日本。”

“派报是我的第一份工作，也是唯一的工作。我自己从来没有买过一份报纸，我很期待在退休那一天，终于可以顾客的身份买一份报纸的那一刻。”