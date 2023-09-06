数码时代迎来挑战 娱乐记者成了“八爪鱼”

身处分秒必争的数码时代，新闻生态起了巨大改变，记者个个变身“八爪鱼”，娱乐记者在采访的同时，需要争取时间把新闻通过网络和社交平台发布出去。数码与社媒牵动媒体及艺人的时代，这样的改变是好是坏？且看看《联合早报》资深娱乐记者罗瑱玲、蔡欣盈和娱乐新闻主任赖婉丽怎么说。

现在的记者外出采访的一个挑战，是必须像八爪鱼那样，一手拿笔一手拿手机，一边打稿还要一边在社交媒体发消息，如此“多功能”全是因为媒体进入数码化时代。

2012年入行的蔡欣盈受访时坦言：“没有人喜欢去到采访现场，既要赶出文字稿，又要在社媒上传短视频，还要忙着让新闻上网，之后还需要剪辑视频，但这是无可避免的趋势。”

以前记者的工作相对简单，拥有25年采访经验的罗瑱玲说：“过去采访后写完稿，工作就结束了，但现在访问之后要赶着上数码新闻， 截稿时间变短了，如果有其他媒体出席同一个活动，我会鞭策自己快点把稿子写出来，第一时间上传到网上。”

但是这么一来，记者总是来去匆匆，蔡欣盈说：“记者其实须要好好跟艺人联络感情，可是我们往往因为要赶数码平台的截稿时间，出席记者会的时候，都没有时间和艺人闲聊、建立感情联系。”

近期让蔡欣盈印象比较深刻的一个工作，是2022年12月的亚洲影艺创意大奖，她说：“因为需要截稿，午夜12点我还在赞美广场的颁奖礼现场等照片。我当时要发即时新闻，又要发稿给平面报章，还要把成绩放上社媒，在那么美的一个环境忙得晕头转向哈哈哈。”

罗瑱玲早前去韩国采访刘在锡、李光洙和Yuri的综艺节目“The Zone”，因为要和其他本地媒体抢快，记者会上她开着手提电脑，边听边打稿，她说：“因为通译是英语，我们还得速听速转换成中文。此外我还要拍短视频上载到社媒，很忙！”

新媒体时代虽然存在各种挑战，但也带来不同的满足感。罗瑱玲说：“当你看到自己的报道很全面很完整地呈现给读者，从平面报道到剪辑视频都一手包办，还是很有满足感的，其实我们并不抗拒学习更多技能，这对我们是好的。”

蔡欣盈则认为同事们都适应得很好，“我觉得在现有的人力和时间限制下，我们都做得不错。现在的娱乐记者真的就像八爪鱼，自己写稿、编导、自己拍短视频，挺厉害的哈哈哈。”

怀念“E5聊天室” 社媒成了新闻信息来源



此外现在社交媒体蓬勃，艺人赶上潮流积极经营社媒账号，这也渐渐改变了娱乐新闻的生态，但是社媒是拉近了距离，还是让人变得陌生？

在社交媒体尚未盛行之前，娱乐记者的新闻来源，多数是靠与艺人或圈中人的联系取得。更早一点，在记者可以在电视台通行无阻的年代，艺人休息室、摄影棚以及监制的办公室，就是消息传播站。但如今许多艺人选择通过自己的社媒账号发布消息，这或许更便利，却也带来一些坏处。

对记者来说，最直接的好处就是多了一个新闻来源，记者可以从艺人的社媒挖掘和跟进新闻，罗瑱玲说：“当艺人发布的内容够详细的时候，记者甚至就足以写一则简单的新闻。”

但它也可能为记者带来困扰，蔡欣盈就吃过不少闭门羹，“有时艺人写了一些东西，但当我去联系时，他们或者经理人会说，想说的都已经在贴文里了，所以不愿受访。”这种时候，会让记者感觉到与艺人有距离感。蔡欣盈感慨地说：“以前常听前辈们说，他们都是去到电视台，在E5休息室跟演员们聊天，是很直接的接触，可是现在通过社交媒体，我们看到什么拿什么，或许还是应该要多一层沟通的。”

艺人在社媒上用既定的人设发布消息或宣传。这样所谓的“分享”他觉得大众需要知道的故事，而不通过面对面的访谈，总觉得人情味和温度都在渐渐地流失。

不让艺人受访 是帮他还是害他？



罗瑱玲认为社媒的普及是一把双刃刀，“它拉近了艺人跟大众的距离，可是如果艺人选择只用这样的方式，不再跟记者讲话 ，那又拉远了自己跟媒体的距离。”

这样的情况在年轻艺人当中更为常见，蔡欣盈观察到，资深艺人更懂得与媒体保持关系的重要性，“年轻的艺人可能被灌输要经营好社媒，避免直接跟媒体接触等观念，或者选择用短信和语音的方式受访，这会演变成记者‘不认识’艺人，因为这些文字和语言，也不知道是否经过修饰。”经纪公司在记者和艺人之间筑起一道墙，记者能做的就是平时在记者会等场合多露脸，和艺人多见面多接触。

罗瑱玲认为经纪人必需知道，若选择不让艺人接受访问，会让媒体留下不好的印象，“记者会觉得跟这个艺人有距离感，日后或许就会选择不要访问他。艺人可以选择不跟记者讲话 ，我们也有权选择不给你曝光的机会，所以经纪人要有这个意识，你到底是在帮艺人，还是在害艺人？”

艺人选择在社媒上发表想法是大势所趋，但就像艺人会在社媒上回复粉丝的留言那样，和记者保持沟通也可以促进彼此的了解和关系。

阿姐郑惠玉也曾和蔡欣盈分享过，她觉得跟记者做访问 ，好好写出一篇专访是很重要的，“她觉得这样才能让大众从另外一个角度，知道这个艺人是怎么样的人。”

相较于年轻艺人，罗瑱玲更加钦佩向云、洪慧芳和刘谦益等资深艺人，“他们愿意与时并进，学习怎么经营社媒，但他们仍然珍惜跟记者的关系，知道人与人之间交流的重要性。不过年轻艺人依赖社媒其实也没有对或错，他们是在科技年代长大的，成长过程都是用科技在沟通，是大环境使然。”

虽然社媒已是重要的新闻来源，但罗瑱玲强调记者必须自我提醒，不能过度依赖它，“如果记者只是每天刷社媒，从中转载新闻，没有要深挖或者补充访问的意识，会养成一种惰性，那也是不对的。”

昔日记者和艺人关系较为亲密,甚至可以成为朋友。图为娱乐记者钟雁龄 （左）和艺人王沺裁相约打乒乓。(钟雁龄提供)（钟雁龄提供）

记者需要面对网民的批评



社媒提供网民一个发声的管道，不只是艺人被检视，媒体也很容易成为箭靶，但罗瑱玲和蔡欣盈都表示不会被酸民影响。

罗瑱玲说：“我不在乎（酸民的批评），只要我对得起自己的报道和署名，知道它是通过正确的方式采访，是完整而公平的，我就能对它负责任，不会在意网民怎么说。何况这些网民可能是粉丝，是为了护主而谩骂。”

资深艺人更懂得与媒体保持关系的重要性。图为艺人陈丽贞与记者蔡欣盈在访问后合照。（蔡欣盈提供）

蔡欣盈对酸民的抨击一点也不陌生，“我们经常会被网民骂‘为什么写这种无聊新闻’，但我不会放在心上。当然也会有一些理智的网民帮我们说话，解释说娱乐新闻就是要轻松些。”她认为记者从某个角度来说，也是被网络霸凌的，“不过既然能做这行，就代表我们不是‘玻璃心’，扛得住。”

社媒年代更需要娱乐记者



网络上充斥各种消息，艺人也都通过社媒发消息，这样的大环境下，还需要记者吗？

赖婉丽笃定地说：“这样的年代更需要我们，因为社媒把新闻的门槛越拉越低，大家都觉得自己是记者，都有话要说，需要对一些事件做评论或者判断。但在信息爆炸的时候，不是更应该有一群人，很专业地跟你说什么是事实？很多自媒体和网络媒体因为要抢快，可能只复述或者重复某事件或者某个贴文的内容。你觉得这是新闻吗？对我们来说，它是一条信息，不是一则新闻。”

那什么是新闻报道？赖婉丽认为，它应该包括求证，“记者要尽量还原事件，或者使它完整，而不是说看到一则信息，为了快就迅速发布，速度不是我们追求的终极或唯一目标。”

她强调，新闻报道必须真实而全面，“我们不一定永远最快速发布消息，但我觉得等待是必要的。记者最担心踩雷的是网传的死讯，所以我们都会互相提醒，求证再求证。在越嘈杂的环境下，越需要可靠的信息来源，所以我们更有存在的必要。”

有些人可能觉得娱乐新闻无需那么认真，但赖婉丽觉得，对假新闻习以为常并非好事，“当你看到信息，却没有习惯性去求证，才决定要不要分享给其他人，在这个网络上充斥着假新闻的环境，大家是很容易踩雷的。”