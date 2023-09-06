读报知天下 送暖递爱心

陪你看报纸，一同看天下，了解周遭大小事。送暖，凝聚众人力量，传递爱心。

2014年9月启动的“陪你看报纸”活动，是《联合早报》的企业社会责任标志项目之一。冠病疫情在2020年全面暴发后，这个活动也只能暂停，直到2022年12月重启。

“陪你看报纸”复办后，率先回到达曼裕廊一带的太和观活跃乐龄中心，今年1月也重返大巴窑图书馆。

负责“陪你看报纸”义工事务的《联合早报》采访组高级记者邓玮婷说，防疫措施放宽后，公司管理层就希望尽快恢复这个项目，让读者尤其是年长一辈，有掌握和讨论时事的平台。

“我起初有些担心，毕竟活动停了好些时间，不知道读者还有没有兴趣参加。参与者之外，我也不清楚原班的读者义工是否还愿意参加我们的活动。令人感动的是，当我和同事一个一个打电话给义工时，他们二话不说，立马答应。”

读者陈银娟（70岁，退休者）在2016年加入“陪你看报纸”的义工行列。她说：“到了我这个年龄还能做义工回馈社会，我觉得是很有意义的事情。”

她也提到，这样的活动不但可让年长者接触时事，通过交流还可以促进、引导和激发他们思考和回忆，有利于刺激脑细胞，进而减缓衰老和患上失智症的概率。

资深舞台剧演员谢芝炫（71岁）会定期到大巴窑图书馆为年长者读报。她说：“站在大家面前，看着他们耐心地听我们讲新闻，那种专注的眼神，就是我做义工的动力，很有满足感和使命感。”

《联合早报》去年12月在勿洛心动大厦举办了疫情以来首场大型读报活动，课题是解析物价高涨的因素，以及政府为舒缓生活费压力所推出的措施。

当天吸引了约400人到场，为“陪你看报纸”重启打响了第一炮，也为早报的创刊百年庆祝活动掀开序幕。

“陪你看报纸”举办至今已接近10年，义工团队也与时俱进，采用更多元的呈现方式，包括音频、视频和互动新闻等，但从不忘活动初衷——协助年长者轻松了解时事，拉近早报与读者的距离。

义工团队每次“出勤”都是两三人一组，一般上会包括一名新闻工作者。为了壮大义工团队，“陪你看报纸”去年底重启前，再次广邀新报业媒体华文媒体集团不同平台的新闻工作者加入读报行列。

“陪你看报纸”2022年12月复办后，最先回到达曼裕廊一带的太和观活跃乐龄中心。年长者乐见熟悉的义工和新闻工作者，也积极参与每一场的分享。（邓玮婷摄）

过去几个月，活动现场出现了新的读报人，包括新报业媒体华语电台高级节目经理洪菁云、《联合早报》音频主任黄子琛、《联合早报》财经新闻副主任胡渊文等。

也是电台96.3好FM广播员的洪菁云说：“好些读者都很有想法，跟他们交流，自己也很有收获。有一次，活动上有一位行动不便的女士。她很健谈，对新闻事件很有想法，对早报的内容很了解，让我觉得她生活得很积极。”

早报采访组高级记者杨浚鑫也是读报义工。她认为，这个活动最大的意义是深入浅出、化繁为简，帮助年长者更好地理解新闻，尤其是他们最感兴趣的政治和国际新闻。

“有一次需要我一个人讲一个小时。结束时，一个阿嬷担心我口渴，坚持把自己保温瓶里的桃胶清汤给我喝，其他阿嬷还帮我拿碗啊、汤匙啊，然后叫我坐着慢慢喝完。”

“陪你看报纸”将新闻从报馆送进邻里，这份努力和用心也在国际上获得赞赏。这个项目获得2016年亚洲媒体奖项的“最佳社区服务”银奖。

国家图书馆管理局是“陪你看报纸”的长期合作伙伴。这个项目2016年在大巴窑图书馆推出后，至今参与的乐龄人士已经超过4500名。

图管局发言人说，这个活动有助培养和提高公众的思维能力，也有助他们辨别资讯真伪，尤其在这个快节奏和资讯爆炸的时代。图管局希望通过这个合作项目，为乐龄群体提供一个安全的社交空间，鼓励他们关注周围发生的事情，同时确保他们能从可靠的新闻来源获取准确的信息。

李秀英（78岁，退休者）只要有空，都会准时到达曼裕廊太和观乐龄中心聆听读报人讲新闻。她说：“自己看报纸也不一定了解内容，但义工解释后，就很容易明白。每次有义工来讲新闻，我们都很高兴，很感恩。”

除了为年长者读报，早报也从2011年开始推出“早报送暖”活动，进一步履行企业社会责任。在这个常年活动中，早报派出送暖团队，到一家慈善机构提供社区服务。除了2020年因疫情而“小歇”了一年，这个活动10多年来从不间断。

配合今年庆祝创刊100年，早报去年11月启动“早报行百善”，扩大送暖规模，召集内部同仁参与针对多个慈善机构的各种活动，先后完成了100个善举。

冠病疫情笼罩下，“早报送暖”活动风雨不改，为视障人士协会送去温暖。2021年2月2日上午，《联合早报》总编辑吴新迪（左一）以及执行总编辑韩咏梅（右一）将总共363份礼包送到新加坡视障人士协会。每份礼包内有购物劵及有声书等，总值近80元。（档案照片）

负责“早报行百善”计划的采访组高级记者许翔宇说，大部分活动需要很多人手，协助包装和运送礼包等很琐碎却很有意义的工作。有的项目则要求筹集一些资金，以购买年货或礼券送给有需要的人。

“早报送暖历年积累下来的储备不多，因此必须在内部募款。此外，同事们每天工作很忙碌，是否能够凑足参与人手，也是我们起初所担心的。结果，大家有钱出钱，有力出力，各尽一分心意，让每个项目都能圆满完成，让我们非常感动。”