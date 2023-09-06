金字品牌滋养企业展光芒

每当和中小企业的老板们谈起“企业品牌”这个课题时，他们总会提到“新加坡金字品牌奖”（SPBA），足见这个陪伴中小企业走过逾20年历史的“SPBA”已经深入老板们的心，而这个创办于2002年的年度品牌奖幕后推手是《联合早报》和新加坡中小企业商会（ASME）。

“新加坡金字品牌奖”已是早报的常年重点长青活动之一，也算是早报这些年来唯一联办的年度大型商业项目，在庆祝100周年报庆之际，让我们回顾这些得奖企业与早报一起走过的岁月。

写这篇文章时，今年的SPBA（全称 Singapore Prestige Brand Award）评审工作刚告一段落，新一批的得奖名单即将出炉。

说到“新加坡金字品牌奖”，就得了解当年促成这个奖项的过程，以及早报和ASME是如何联手推出这个让中小企业打造品牌的平台。

早报副总编辑王彼得是最早参与筹备SPBA的早报代表，他和当年初任ASME（当时称中小型企业公会）会长的范文瑂是奖项的联合发起人。

王彼得忆述：“2001年前后，我暂时被调离编务岗位，负责早报的一些业务企划和参与跨部门的协作，当中涉及品牌开拓、促销、读者活动等。范文瑂和ASME的代表来找我，要争取早报出钱赞助品牌奖。我和他们谈了几轮后，认同他们的价值主张，也认为这是一个早报和中小型企业及老板们建立更深厚联系的平台。更主要的，是奖项和早报自身对品牌价值的重视和投入，是合拍的，早报本身多少也可以起到示范作用。于是，我提出了另外的构想，说早报不要赞助，但愿意投入更大的资源，联办和长远发展这个‘产品’，结果双方一拍即合。”

王彼得说，当时早报除了很重视开拓年轻读者及中国市场，也想与不断涌向的新生代创业群体建立联系和合作关系，SPBA顺理成章成了它在这方面的拳头项目。

“很多本土企业已有品牌意识，一些很想把品牌做上来，但不知从何开始，通过SPBA，他们不只有了一个目标，还有了参照和学习的渠道。当中有些是先行者，品牌表现已相当出色，认为可以借助SPBA获得认可，得到更大曝光，甚至借力SPBA光环，上市或走向区域市场。他们是品牌新手的楷模和学习对象；反过来，更多的新得奖者涌向，也鞭策了已经成名的品牌，必须更上一层楼，否则会被比下去。”

全美世界创办人兼总裁范文瑂在接受早报访问时也说，当年她初任ASME会长，纵观新加坡企业界，发现了一个怪象，即算得上优良的中小企业不在少数，但品牌名声传扬到海外的却寥寥无几。

她说：“当时也许是中小企业资源匮乏，抑或消费者普遍存在崇洋心理，认为进口货都比较好，所以许多企业都鲜少高调地承认自己是新加坡品牌。”

她也觉得新加坡作为一个形象卓越的国家，在海外各地的信誉良好，本地企业应该借力新加坡这个品牌扬名海外。

于是，她决定推出“品牌奖”，希望以荣誉嘉奖的形式，化为一股推动力，改变民众对本土品牌的刻板印象，同时促进本地企业家重视品牌、用心经营，也鼓励更多优质企业走出国门。

范文瑂当时觉得品牌奖须与媒体合作，而早报就是最佳选择。在与早报高层讨论后，双方的想法及初心契合，随即开展筹备工作。

范文瑂认为，品牌奖、中小企业和媒体，这三者之间的关系是联动的、相互促进。而金字品牌奖是对企业成功打造优质品牌的肯定和认可。大众通过品牌奖，得以认识到更多本地优质品牌，在提升人们对企业的信任感同时，也巩固品牌奖的信誉。她说，金字品牌奖对于得奖的中小企业而言，可说是一个高光时刻，不但给他们带来至高无上的荣誉，通过媒体报道和宣传，更提高了他们的知名度和曝光度，拓宽发展前景。

在新加坡金字品牌奖颁奖典礼晚宴上，无论台上是谁得奖，台下宾客热情高涨，不吝给予欢呼和掌声。（档案照片）

她说：“早报作为媒体，既是企业和大众之间的一个桥梁，在报道品牌奖和得奖企业的时候，也在传递一种积极的价值观，为三者进一步树立正面的形象，推动本地更健康的行业发展环境。”

王彼得认为，这是一个相互激励、共同成长的平台，而早报在这个过程中，也获得很多有形和无形的好处，包括新闻信息、品牌影响力份额，更畅达的人脉和朋友圈等。

金字品牌奖无疑是打造本土品牌的最佳平台，不仅让许多品牌在本地名气大增，在本地的市场营销有一定成果，这些企业也开始往国际发展并建立了成功形象。

王彼得说：“我至今还记得，曾有得奖者告诉我，他在第一次正式参加SPBA前，出席了两年还是三年的讲解会，然后私下做了很多准备工作，还请了品牌顾问，把剑磨好、品牌拿得出手后，才有勇气来参加和面对评审。”

还有企业在回顾或讲述它们的发展历程时，会把曾得过SPBA，当成是里程碑事件。“很多企业确实是一路走来，都和SPBA相知相惜相伴的，例如面包物语（BreadTalk）刚来参加时，我记得在本地才几间门店，后来越做越大，也从开始的潜质品牌奖，一直赢到最后区域品牌奖。”

面包物语在当时是新创立的企业，得奖后气势如虹，知名度及曝光率骤升，海外业务拓展迅速。公司旗下的品牌“大食代”（Food Republic）和土司工坊（Toast Box）也是金字品牌奖得主。

早报总编辑吴新迪也指出，许多中小企业的老板是早报的忠实读者，早报也非常重视中小企业，这些年来都拨出了版位和资源，聚焦于为中小企业提供实用资讯，并提供一个平台来报道他们的经营心得、如何面对转型带来的挑战，以及如何培养接班人等课题。

他说：“通过金字品牌奖，我们见证了许多中小企业的成长和茁壮，也协助他们把品牌推广到海外，这一路走来，我们成为了互相扶持的伙伴。”

在谈到参与筹办SPBA的感想和心得时，王彼得说：“SPBA的成长，是一个从无到有，从小到大的艰辛过程，所有为它付出心力的人，我相信都会有成就和满足感。很多人大概已经忘了，在最初始，SPBA的第二个字母不是prestige，而是promising，就是仅仅认可开始展露头角、具有无限潜能的品牌，后来SPBA名气打响了，本身也成了‘品牌’后，参加的企业越来越多，水准越来越好，promising也就成了‘入门’的组别，另外扩大设立成名、悠久、区域等不同的组，让竞争更公平，也让品牌有一个自我期许和提升的路线图。最后还设了“非盈利机构”组别。这是SPBA的成长轨迹。它不是一步登天，一开始就是这个规模和格局的。”

一些得奖者笑称，参加SPBA颁奖典礼，就像参加“奥斯卡颁奖典礼”，现场隆重、振奋、雀跃、充满欢悦气氛。（档案照片）

范文瑂则透露了推出品牌奖的过程并非一帆风顺。她说，20年前的中小企业商会规模很小，资源匮乏。当她建议要推出品牌奖并打算与早报合作时，面临了许多阻力。

她说，这是因为商会理事们觉得，评定品牌的优劣并非易事，而且几乎所有理事都是英文教育出身，不太了解早报的影响力。然而，本着大家的决心及坚持，在短短半年内，找品牌顾问做评审、找赞助商支持运作开支、找企业参赛品牌奖，终于排除万难顺利推出。

看到SPBA如今的成就，她觉得这些年的努力相当值得，在这过程中也学到了很多建立品牌的宝贵知识和经验，更结交了许多志同道合的朋友。 她说，令人鼓舞的是，今天新加坡企业的品牌意识已大大提高，公众对本地品牌的认同度也大大提升。

新加坡金字品牌奖小历史：

2002年，“新加坡潜质品牌奖”（Singapore Promising Brand Award，简称SPBA）诞生。

2007年，为更贴切地反映得奖品牌和顺应当时的经商环境，“新加坡潜质品牌奖”易名和升格为“新加坡金字品牌奖”（Singapore Prestige Brand Award，简称SPBA），设立潜质品牌、成名品牌、悠久品牌和区域品牌四个不同组别的奖项，四个奖项也各设总冠军，以发掘更多本土品牌。

2008年，四个奖项增设个别最受欢迎品牌奖，同时增设“荣誉榜”（SPBA Hall Of Fame），肯定贯彻品牌策略及多次获奖的品牌。

2009年，SPBA为鼓励和肯定政府机构及非盈利机构在建立品牌方面所付出的努力，设立了特别表扬奖。

金字品牌奖诞生时是新加坡第一个优秀品牌的表彰活动，20多年来不断茁壮成长，创新、改进，从最初只开放给非上市的中小企业参加、只颁奖给有潜质的品牌，到后来开放给所有本土品牌参加。

2018年，“金字品牌奖”登陆中国，通过新设立的“至尊品牌奖”发掘优秀的中国产品和企业，助推中国品牌走向全球市场。

由于工作关系，笔者有机会与金字品牌奖得主接触，也见证了这些年来SPBA“捧红”许多本土品牌，特别是新登场的“年轻品牌”，它们的品牌历史尚浅，得奖对提高它们的知名度有很大帮助。而随着新媒体时代的到来，得奖品牌经过早报平面和数码平台广为报道、宣传之后，知名度更进一步提升。

受访得奖者也认同早报的影响力和得奖的好处，得奖后品牌知名度提高，随之而来的是各种商机。

2005年，中英双语版的《金字招牌·打造之道》出炉，书中收录31个品牌企业及人物故事，说的也是新加坡企业和品牌的故事。（档案照片）

金字品牌奖如今在新加坡已家喻户晓，信誉和公正性深受认可，成为商界公认的标杆性品牌鉴证活动。20多年来，金字品牌奖已认可了数百个本土品牌，既有历史悠久的老字号，也有初露锋芒的新品牌。其中不少品牌已经扬名海外，由小企业变成区域大企业。

这让我们相信，中小企业也能打造出大品牌。我们看到一些有实力的老牌企业，如美珍香、广祥泰、亚坤、余仁生、杨协成等在得奖后，积极到海外发展，扬名国内外。

其他家喻户晓的本土品牌如老曾记、斧标驱风油、曾兄弟旅游、鳄鱼牌、CYC衬衫、东西塔商标（志成麻油）、远东花卉、刀标油、人月牌、宝兴、波拿酥饼与蛋糕、百龄麦、先施表行、大华酱油、诗家董、虎标万金油、虎标酱油和三脚标等，也都是闪亮的得奖品牌。