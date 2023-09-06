追忆《南洋商报》战后主笔 妙用文字砭时弊促特赦 曾心影社论篇篇掷地有声

观曾心影《南洋商报》生涯，社论乃点睛之笔，最为人称道。让曾昭文难忘的是，1988年父亲病故，前《南洋商报》总编辑莫理光吊唁时对她们姐妹留下一句话：“曾先生的社论，不敢说后无来者，可以说是前无古人。”

文人办报的年代，华文报针砭时弊；为华社请愿、发声之功用格外重要。1945年，诗人曾心影出任《南洋商报》战后复刊的首任主笔，执掌编辑部，凭撰写多篇社论发挥影响力，在动荡的大局势中改变历史小人物的命运，深获华社认可。

曾心影（1903—1988），福建惠安张坂村人，早年曾受私塾教育，后南渡马来亚。1945年出任《南洋商报》主笔兼“督印”，负责撰写社论。1961年离开报馆，从事出版业。

青年时期的曾心影，初抵马来亚。（曾昭文提供）

南来星岛觅知音 南洋复刊任主笔

1930年代，曾心影远下南洋寻求机会，先后赴槟州、吉隆坡；1939年婚后携妻迁来新加坡，落户俊源街。

1942年日军南侵。曾心影俊源街住家的对门迎来新邻居，《南洋商报》社长李玉荣；李玉荣因担心日军盘剥被迫撤离巴西班让别墅，隐居俊源街。二人日益熟络，曾心影古文造诣深获李玉荣赏识。战后，李玉荣复办《南洋商报》，曾心影鼎力相助，遂任报刊主笔，也兼任督印，不只撰写社论表达商报观点，也要看版，确保文章质量。曾心影也邀聘多位报人好手，鼓励同仁尽抒才华。

1950年代初，曾心影（左三）同报业及文艺界友人的合影。左起为陈振夏、潘受、谢松山、张丹农，以及郑梦周。（曾昭文提供）

曾昭文接受《联合早报》采访，讲述她对父亲的记忆。（白艳琳摄）

彼时南洋报社坐落于罗敏申路的一幢三层骑楼，离俊源街不远。曾心影长女曾昭文（83岁）回忆，父亲下午四五时就得上报馆，过了凌晨才能归家。母亲常在饭后带着她散步，路过报馆，见编辑部窗口未关，便大声喊爸爸。“他听到了，就探出头来，摆摆手，叫我们回家。”

战后反殖撰社论 妙手著述担道义

战后新加坡社会局势复杂，诸多思潮暗流涌动。曾心影撰写社论须兼备铁胆妙笔，让《南洋商报》在政治势力间立足，以尽为民请愿之责。

企业家胡文虎（《星洲日报》创办人）战后遭英殖民政府以他在日据时期做出不利英政府之举为由，禁止入境新加坡。禁令持续至1949年未解，促使曾心影撰文《忠告马来亚当局争取人心》，直批“当年殖民地宽厚仁政”不再，以胡文虎日据时的不当行为这般“莫须有”之罪禁止他重返新加坡，实令200万华侨“惶恐疑问”、情何以堪，进而为胡请命。不久后，胡文虎成功回新。

1957年至1958年，曾心影（前排中）也担任新声诗社首任社长。（曾昭文提供）

曾心影的另两篇社论更是救人性命，功德无量。1947年，马来亚霹雳州发生华巫两族冲突，殖民政府只对华人判处死刑，引起舆论哗然。南洋商报社论要求殖民地政府予以公道，否则将号召华人赴英上诉，又辅以其他英殖民地种族纠纷判例，最终涉事华人获得公正处理。

1940年代末，曾心影同两女儿曾昭文（左）及妹妹曾昭容合影。（曾昭文提供）

在马共活跃时期，女情报员李明被判死刑。曾心影先后撰写三篇社论，并非单刀直入请求减刑，而是拐个弯为李明请命，吁英政府勿遂马共将李明的牺牲打造为烈士就义之愿，指若免除死刑则可“开西门以招马共暴徒重返和平生活之路”；因此“给予一个李明之生，胜却给予万个李明之死也”。最终李明得以减刑，后获霹雳苏丹特赦，遣返中国。

观其《南洋商报》生涯，社论乃点睛之笔，最为人称道。让曾昭文难忘的是，1988年父亲病故，前《南洋商报》总编辑莫理光吊唁时对她们姐妹留下一句话：“曾先生的社论，不敢说后无来者，可以说是前无古人。”



