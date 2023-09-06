接种创意突破局限 字述一年疫期照办不误

《联合早报》年度活动——“字述一年”缘起于2011年的新尝试，借由汉字的丰富内涵，来总结一年的经历。新闻编辑室和来自不同领域的专家团先挑选能代表一整年重大新闻事件的10个汉字，再开放给读者与公众投选。

初办字述一年所获得的积极回响，激励新闻编辑室延续这项有意思的活动，不断推陈出新，至今办了12年。从走入图书馆、校园和社区为活动拉票，到后期借助网络和社交媒体扩大宣传力度，活动规模越办越大。筹办“字述一年”的团队每年发挥创意，力求以新颖的方式推广并揭晓年度汉字。

冠病疫情无疑为活动的筹划工作增添难度，筹委会在局限下探索新尝试，使这个常年活动在疫情期间仍能继续带给读者期待和新鲜感。

记者杨浚鑫负责筹划2020年的活动，那年是字述一年主办的第10年，也是疫情笼罩的时期，主题自然地围绕着疫情。令她印象深刻的是配合活动所制作的视频，通过访问“小人物”，听他们叙述在疫情中的经历与故事，介绍10个候选汉字。

他们当中有战胜冠病的康复者、因新马关卡关闭而无法回家的马来西亚籍员工、医生、旅游业者等。

那一年，防疫措施在年底逐步松绑，团队得以通过骑行活动揭晓汉字，邀请96.3好FM DJ到市区骑脚踏车，以骑行路线在地图勾勒出“2020”的图案，鼓励国人探索新加坡。记者和联合学生通讯员沿途也与DJ互动并玩游戏。

因为冠病疫情，《联合早报》“字述一年2020”汉字投选活动的年度汉字揭晓节目预先录制，于12月14日在网络首播。汉字投选结果出炉，“罩”字以2415票大幅领先，当选年度汉字。新闻中心数码编辑副主任李丽敏（中）在脚踏车路线的终点——哈芝巷，与96.3好FM DJ洪菁云（右）和王德明一同揭晓年度汉字。（叶振忠摄）

隔年的字述一年由记者陈可扬负责筹划。他分享时说，当时的一个考量是暂不策划大型的现场活动，以免疫情有变得取消。团队不办现场揭晓活动，提前一天拍摄艺术家的创作过程，然后请他上现场直播节目，谈构思和对选汉字的看法。

他说：“我们希望能够展现一定的仪式感，敲定找涂鸦艺术家，因为这种艺术形式可能对早报读者来说会有一定的新鲜感。我们邀请的涂鸦艺术家ANTZ擅长使用华族文化符号和汉字设计。他为2021年度汉字设计的‘盼’，融合孙悟空的形象，也巧妙地把汉语拼音pan融入文字，给人们很大的惊喜。”

《联合早报》“字述一年2021”年度汉字于12月15日揭晓，“盼”字以近三成票数当选年度汉字。《联合早报》特别邀请本地涂鸦艺术家ANTZ（本名钟志权）以涂鸦艺术绘画出年度汉字。ANTZ以深蓝色背景代表黑夜，“盼”字则用亮绿色和黄色绘画，显得特别突出，仿佛黑暗中出现的一道亮光。调皮的小猴眯着眼眺望远方，象征期盼与等待。汉字的结构中也藏着用英文字母拼出的汉语拼音“PAN”，一字结合双语。（蔡家增摄）

另一个亮点是邀请三名专家团成员录制视频，推介几个候选汉字。其中一人是丹戎巴葛坊小贩林添荣，他带着孩子拍摄视频，展现温馨的亲子互动，为活动增加维度。

《联合早报》“字述一年2021”于12月15日通过直播节目揭晓投选结果，“盼”字当选年度汉字。新闻中心高级记者兼主持人刘永健（右），“字述一年”筹委会主席陈可扬（中）以及本地著名涂鸦艺术画家ANTZ（左）在节目中谈论当选汉字，以及绘画的过程与心得。（周国威摄）

除此之外，团队也找新闻室同事录制视频。参与这项工作的视频记者卞和说，他们想尝试从社交媒体的阅读习惯出发，让同事以短视频介绍一个年度汉字。不过，当时是居家办公时期，许多同事不在办公室，对短视频的形式也不熟悉。团队只好制作样片，由记者李庚洧在样片里示范，发给同事参考。

他说：“令我们惊喜的是，大家似乎对这个形式兴致勃勃，（华文媒体集团）社长李慧玲也在录制视频的时候，主动提出要用摄影棚里的警示带把自己绑起来，用来解释‘限’这个汉字。同事们自行撰稿，自导自演，是一个集体创作的过程。”

制作过程期间，卞和碰上须回营受训，他感谢其他同事拔刀相助，10个推介视频得以在两周的紧张时限内完成。“这是我第一次参与字述一年的策划，觉得这是早报经营多年的品牌，即便在疫情下，人手、场地、时间，挑战重重，也就更需要求变求新。这个过程中，也让我感受到新闻室同仁在非常时期的相互支持和信任。”

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