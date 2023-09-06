《联合早报》口述历史：早报用字是否真的很难？

韩山元：新加坡言论21世纪最宽

资深报人、文史工作者韩山元一生热爱新闻事业，退休后又以文史工作为人生乐趣，活跃于文教界。他2016年8月9日辞世，享年74岁。（档案照片）

韩山元祖籍海南文昌，1942年生于柔佛，1946年来新定居。1968年至2004年，在华文报业服务30多年，先后在《知识报》《民报》《联合晚报》和《联合早报》任职。退休后继续活跃于文教界，修读厦门大学历史系硕士班，出任华夏管理学院高级顾问，负责策划华文文化与历史课程，也在海南会馆讲授中华文史班的历史课。2016年逝世。他在国家档案馆2016年做的口述历史中，谈到记者和社团的关系密切，甚至对记者十分重视。

“以前记者的地位高到什么呢？社团很喜欢记者的，他们开会，要先看记者来了没有，记者还没有到，慢点开。记者迟到，会议照样迟开。尤其是主要报纸，《联合早报》记者来了没有？《晚报》《新明》来了，不要紧，《早报》来了没有？《早报》还没有来，我们等他一下。”

黄锦西：《早报》用字不深奥

黄锦西（左）与中国国家主席习近平在1980年代的合照，黄锦西记得习近平当时是福建省长汀县县长。（黄锦西提供）

黄锦西1939年生于新加坡，公教中学毕业转华侨中学高中部。后在《南洋商报》当记者，之后两度离开。1978年第三度回报界，先任《南洋商报》董事经理。星洲南洋合并时出任《联合早报》董事经理，后担任新加坡报业控股华文报业集团总经理，负责三家华文报的运作。1991年离开报业控股，加入香港星岛有限公司担任策划部集团总经理，直到1999年，2003年加入律师行列。他记得华文报合并前后，为了证明华文报的文字并不太深，曾经研究过《早报》的用词。

2022年6月13日，黄锦西在家中接受早报前资深记者谢燕燕做录音访谈。（梁麒麟摄）

“我们把过去两年的还是三年的华文……《早报》所用的字跟词，全部用电脑算出来，然后再跟小学到中四课本里的字跟词比较，发觉如果你是中四毕业，肯定看得懂这个报，除了经济版以外，所以我们也把这个报告呈上去，证明我们并不是用字太深。”