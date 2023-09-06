《联合早报》口述历史：跟李光耀先生近距离接触

林任君：跟李光耀共进午餐

简介：林任君1949年出生新加坡，1973年毕业于南洋大学，获得文学士（政府与公共行政学系）荣誉学位。1977年2月加入《星洲日报》担任国际组翻译员，83年3月担任《联合晚报》国际组副主任，1984年8月升任《联合早报》国际组主任，86年3月调任采访主任。他1995年1月正式出任总编辑。1995年8月至2011年7月兼任《早报网》主管，2001年5月至2004 年12月兼任《优频道新闻》总编辑。2011年8月卸任《联合早报》总编辑，担任编辑顾问，2012年6月出任新加坡报业控股华文报集团总编辑，2015年2月退休。他记得从1988年，跟随建国总理李光耀出访多了之后，开始定期到总统府跟李光耀先生共进午餐。

2003年9月6日《联合早报》80周年报庆晚宴，那年也是内阁资政李光耀的八十大寿。《联合早报》在报庆晚宴上特别准备了生日蛋糕，在庆祝早报报庆的同时，也预先为他庆祝9月16日的生日。左起为当时的《联合早报》总编辑林任君、新加坡报业控股执行总裁陈庆鏻、李光耀伉俪、报业控股主席林振明，以及报业控股高级执行副总裁（华文报／报章服务集团）周景锐。（档案照片）

“他喜欢用华语跟我们交谈。一方面我知道他要练习华语，一方面他也真的想从华文媒体的领导人口中，了解一些看法。早期曾听说他不容易相处，跟他接触之后发现不是这样。据说那个时候他已经比较温和了……那些午餐有时可以吃一个两个钟头……我们无所不谈。有时候各种各样的课题，他也想了解我们的看法。当然，间中他也提出他的看法……从他的这些午餐谈话中，我们学到很多，听到很多很有启发性的……他很关心华文报的前途。谈了很多，也问了很多。后来有时还发电邮来，要我提供一些具体的数目字，关于发行、读者人数等等。甚至有一次还要求我提供马来西亚华文报的数据。

蓝大周：集腋成裘的正确读音

简介：蓝大周1938年生于新加坡，本名蓝经赉。1958年加入《南洋商报》当记者，后升副采访主任和采访主任。1978年起连续三年随建国总理李光耀外访。曾参加闽南话，英语及华语三次电视直播座谈会，与李总理研讨语言掌握及多元社会问题，推动讲华语运动。南洋和星洲合并后，他出任《联合晚报》执行编辑，之后升任新闻研究组主任。他过后调任晚报助理总编辑、副总编辑，1998年退休。他说，跟李光耀出国访问要做好功课，因为可能随时会被点名回答问题，甚至出访时也不忘学习正确的华语发音，包括1979年出访赞比亚首都卢萨卡（Lusaka）。

蓝大周为《南洋商报》南洋学生主讲新闻编写123培训课程,摄于1981年代12月。（档案照片）

“总理走出来，朝着我的方向……他手里拿着一本小小本的成语手册，打开了之后，指着一个成语问我怎样念。我就说狐腋（yì）成裘。他说：这是yì还是yè？我说我不敢肯定。我们是五十年代的学生，五十年代的老师，广东老师讲广东话，潮州老师讲潮州话，发音全部不准，我说我没有把握。结果我回来一看，果然是他对我错。还好，我就告诉他，这个成语不是正确的成语，正确的成语是集腋（yè）成裘。就是集中狐狸的腋下的皮革，做成一个衣裘。还好我还有这句，就是表示我也还懂，但是发音不准。”