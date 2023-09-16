为了纪念新加坡建国总理李光耀的100岁冥诞，《联合早报》推出 《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》有声书。《联合早报》订户可优先在网站和APP收听。

在总统府幽静的西宴客厅里，餐柜上摆放了一张张相框照，都是来自全球各地的达官显要与他们美丽杰出的夫人礼貌拜会后留下的纪念照。他们正好见证了李光耀资政在2009年4月的两次访谈中谈到的课题如社会政策、社会福利主义以及李资政特别感兴趣的智商可以遗传的问题。听着李资政把智力当成一种仿佛可以传承的外貌特征——如卷发或棕色眼睛——来谈论，记者们觉得困惑与不自在，不知李资政是否注意到了，不过即使有，他并没显露出来。他也没为自己极为政治不正确的主张而辩解。他甚至从点滴往事中举例说明，以支持他认为智力与基因相关的坚定看法。

简括地说，他的看法如下：人生下来就是不平等的，再多的社会工程学或政府干预，也无法改变个人的人生命运。政府政策顶多让大家在起跑点获得平等的机会，不过却无法确保公平的结果。社会上一定会出现不公平的结果，能力较强者比能力较低者享有更高的经济和社会地位。李资政认为不能因为这样就不让聪明能干的人出人头地。相反的，解决办法是创造有利条件让最能干者可以大展拳脚，从而为大众制造工作机会，然后再重新分配盈余，让能力较低者受惠。对任何一位国家领袖而言，社会财富的分配，以及该给予贫困者多少援助，是富有争议性的议题。