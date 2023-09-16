第六章：种族•语言•宗教

为了纪念新加坡建国总理李光耀的100岁冥诞，《联合早报》推出 《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》有声书。《联合早报》订户可优先在网站和APP收听。

新加坡人口当中，有宗教信仰的多达八成五。对李光耀而言，与其说宗教是一个人的精神道德根基，它更像是一种极其脆弱的社会政治现实，具有潜在的杀伤力，不得不谨慎处理，甚至于为了维护国家利益而必须尽可能地加以管束。但他本身不信奉任何宗教其实反而是好事，让他得以从一开始就免去了民间可能存有的疑虑，大家也不至于怀疑他偏袒任何一种宗教。事实上，对于宗教信仰与习俗，李光耀总是透过一面务实镜片来检视；就像他也用同一面务实镜片来检视所有其他在治理新加坡多元社会时所碰到的方方面面一样。

而这样一种处理方式，总是格外讲究巧妙的平衡。毕竟这个小岛国的人口种族分布是华族74%，马来族13%、印度族9%。此一比例40余年来在很大程度上维持不变，唯一例外的是印族人口比例稍微上升。宗教信仰倒是流动性较大......打从一开始，李光耀为新加坡确立的愿景就是，建立一个任人唯贤的多元种族社会；“不是马来族国家，不是华族国家，亦非印度族国家”，而是一个“人人都能有一席之地，各个语言、文化、宗教，公正平等”的地方。这也是他在1965年8月9日新加坡正式独立的日子向新加坡公民许下的承诺。