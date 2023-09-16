第八章：在巨人之间立足

为了纪念新加坡建国总理李光耀的100岁冥诞，《联合早报》推出 《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》有声书。《联合早报》订户可优先在网站和APP收听。

2009年11月，李光耀正受到中国网民的热烈议论。之所以在中国网络上引发众怒，是因为他毫不讳言地指出：美国继续同亚太地区保持接触，在中国崛起的同时维持本区域的势力均衡，对东南亚而言，会是个更好的局面。李光耀上个月在美国—亚细安商业理事会25周年晚宴上发表演讲时谈到这一点。当时他说：“以中国如此庞大的规模看来，亚洲其他国家，包括日本和印度在内，论份量论能量，都不太可能在未来二三十年内与中国并驾齐驱。故此，亚洲区域还需要美国来维持势力均衡。”这番言论，让中国媒体译成中文后大事报道，说的不是“李光耀希望美国维持势力均衡”，而是“李光耀呼吁美国参与亚洲事务，制衡中国军事经济崛起”。这个所谓的由美国来“制衡”中国崛起的建议，在网络上引发轩然大波，中国各大主要报章也发表社论加以批评。有者抨击李光耀与西方为伍排斥中国，尤其选择认同西方世界对中国崛起长期存有的疑虑。另一些评论则对李光耀感到失望，理由是，中国一直把新加坡视为“自己人”，而李光耀却显然把中国视为“外人”。

在这些高涨的不满声浪中，一个事实被淹没了，那就是：李光耀其实自始至终坚信，美国继续在亚洲地区扮演主导角色，对新加坡更有利。对于这一点，他可是从来不隐瞒。在他看来，崛起的中国犹如一个未知的庞然大物，过度地彰显其非霸权主义，面对外界任何有关其政治野心的疑虑，太过急于提出抗辩。也因此，美国继续维持在亚洲的角色就愈发显得迫切。这是李光耀长久以来宣示的立场。