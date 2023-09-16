为了纪念新加坡建国总理李光耀的100岁冥诞，《联合早报》推出 《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》有声书。《联合早报》订户可优先在网站和APP收听。

1968年，当李光耀请公假到波士顿进修时，他察觉到当地一个不寻常的现象——树叶、树丛、树木都长得很翠绿。在新加坡，柴油引擎汽车和罗厘所排放的废气往往给路边的树木蒙上一层污垢。波士顿是个工业化城市，但这里的树木和树叶却依然保持翡翠般葱郁的光泽，这是怎么回事？一天，李光耀在波士顿坐车外出时，看见一些汽车在一个加油站里排队，却不像是在添油。李光耀向来充满好奇心，便问司机到底是怎么回事？“司机解释说，这里你每六个月都得检查汽车的排气管和其他会造成环境污染的部件。检查过后，他们会给你一个标签贴在车上，这样车子就不会排烟污染花草树木了。”

李光耀回到新加坡后，他也仿效这个做法，规定所有在新加坡注册的车辆都得定期检查，确保排烟情况没有超标。李光耀要把新加坡打造成一个清洁与绿化城市的决心，是远远走在他那一代人的前端。他坚信不是有钱人才有条件享有干净的街道、完善的下水道与清新的空气，而是每一个人，不论贫富，都该享有一个舒适的生活环境。一个肮脏的环境是贫穷百姓疾病的温床，这会引起民怨进而引发政治问题，因此解决办法就是改善整个城市的清洁条件。