第十章：非一般的爷爷

为了纪念新加坡建国总理李光耀的100岁冥诞，《联合早报》推出 《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》有声书。《联合早报》订户可优先在网站和APP收听。

对于今天的任务，我一点也不期待。虽然大家有一句没一句地聊着，同事陈子敬也给我鼓励打气，但总统府薛尔思厅里的气氛还是很紧张。红木桌子另一端的空椅子，不断地提醒我再过几分钟，李资政将进来坐在那把椅子上，接受我们编务小组最后一次的专访。编务小组过去几个月都到总统府给李资政作系列专访。我就坐在那把椅子的正对面，准备问这位新加坡的建国之父和享誉国际的政治家，他最喜欢的电影是哪一部？

李光耀的新闻秘书察觉到我很紧张。她说：“跟资政说话就像跟自己的爷爷说话一样。要尊敬他，但不用太拘束！”子敬和我交换了眼神。他说：“你可以想象我们跟他说：‘嗨，爷爷吗？’太不可思议了。”我完全同意。我的爷爷和外公绝不可能撰写一本由亨利·基辛格亲自作序的回忆录。上司这么对我们说：“你们就当自己是献祭的羔⋯⋯我是说对话者。就问他一些新加坡年轻人想问的事。”四处乞求两周后，我们搜集了差不多70道问题。这让我们对时下一般年轻人所感兴趣的课题有了一定的了解——性取向、两性问题、文化、环境、政治、残障。