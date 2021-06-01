科学家警告：变种毒株传播迅猛英或已现第三波疫情

英国疫情近几周出现恶化迹象，而最初在印度发现的B16172变种病毒也在英格兰北部等地迅速扩散。数据显示，截至5月26日，英国的B16172病例在一周内倍增至近7000个，占英国新增确诊病例的四分之三。

（伦敦综合电）科学家警告，英国可能已经出现第三波冠病疫情，该国三周后能否按计划全面解封，这点现在受到多方质疑。

英国疫情从今年2月开始现好转迹象，该国四个地区自今年3月8日开始制定防疫解封路线图。其中，英格兰地区解封分四步走，在刚过去的5月17日按计划进入第三阶段。6月21日将是英格兰解封第四阶段，也是最后阶段。届时，所有的社交限制都将解除。政府希望重新开放夜总会，并取消对婚礼、节日庆典等大型活动的限制。

6月若进一步开放将带来巨大风险

不过，英国疫情近几周出现恶化迹象，而最初在印度发现的B16172变种病毒也在英格兰北部博尔顿、布莱克本等地迅速扩散。数据显示，截至5月26日，英国的B16172病例在一周内倍增至近7000个，占英国新增确诊病例的四分之三。

科学家担心，英国很可能已陷入第三波疫情，而现有措施无法阻断英国许多地区病例激增的现象。

伦敦卫生与热带医学院欧洲公共卫生教授麦基说：“我们已经可以看到，目前的措施没有阻止病例在许多地方迅速上升。我们很可能已经处于第三波疫情的初期。除非有奇迹出现，否则要在6月份进一步开放将有巨大的风险。”

英国剑桥大学临床微生物学教授古普塔也提出了相同担忧。他说：“如果病毒按我认为的那样发展，我们很可能暴发第三波疫情。这将产生一大感染浪潮，会有人死亡和产生严重疾病。”

“在我们试图恢复正常的同时，这（病例激增）将给国家医疗服务系统带来压力。政府需要加倍努力，加强疫苗接种，并研究如何提高正在减弱的免疫反应。”古普塔也赞成将英格兰6月21日的解封计划推迟到暑假后，因为病毒在教育学府环境下传播的概率更少些。

英国国家医疗服务体系供应商组织执行长哈普森则说，冠病患者的大幅增加将对国家医疗服务系统造成打击。他说：“医疗人员正‘全力以赴’处理之前因为疫情而积累的医疗工作，他们没有空间应对冠病毒患者的大幅增加。”对于变种病毒是否影响英格兰6月21日解封计划，英国政府坚称目前进行猜测还为时过早。英国疫苗部署部长扎哈维也拒绝排除政府可能调整解封计划的可能性，并表示当局将于6月14日做出进一步宣布。