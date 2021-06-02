世卫将中国科兴疫苗列入“紧急使用清单”

（日内瓦／北京／波恩综合电）世界卫生组织昨天宣布，将中国科兴冠病疫苗列入“紧急使用清单”。

综合中国央视新闻与法新社报道，世界卫生组织在当地时间6月1日发出声明说，世卫组织批准科兴冠状病毒19疫苗的紧急使用，以此向各国、赞助者、机构和社群提供保证，这款疫苗在安全、有效性和生产方面，达到国际标准。

在世卫做出宣布的同时，一组独立专家也发出声明称，小组建议为18岁以上的成年人接种科兴疫苗，在两至四周后接种第二剂。声明说，接种这款疫苗没有年龄上限，因数据表明它对老年人有保护作用。

这是第二款获得世卫批准紧急使用的中国疫苗。中国国药疫苗早前已经被列入世卫的“紧急使用清单”。

世卫组织总干事谭德塞表示，科兴疫苗安全有效而且易于储存，使得其适用于恶劣的气候。谭德塞说：“现在至关重要的是将这些救生工具迅速送到需要疫苗的人手中。”

昨天较早时，中国科兴控股生物技术有限公司公布，截至5月31日，科兴已向中国及全球近40个国家和地区供应超过6亿剂冠病疫苗。

在不同的试验中，科兴疫苗的疗效差异很大。

据德国之音报道，世卫组织单独的专家战略咨询小组（SAGE）的研究显示，科兴第三阶段试验中的疫苗疗效从51%到84%不等。该疫苗在100%的受测人群中，能预防重症和住院治疗。

印尼上个月发表研究结果，对象是12万名接受科兴疫苗的医护人员。结果显示，科兴疫苗在预防冠病相关症状的效果为94%。

巴西环球电视网上周日报道，巴西疫苗生产商布坦坦研究所在东南部圣保罗州的塞拉纳市（Serrana）展开试验，为该市所有居民接种科兴疫苗，结果显示全市冠病死亡率下降95％，出现症状的确诊病例减少80％，入院人数也减少86％。