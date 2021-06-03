避免疫情爆发式增长破坏全球复苏 四大国际组织号召投入500亿美元抗疫

（华盛顿综合电）世界卫生组织、世界银行和世界贸易组织支持国际货币基金组织的呼吁，号召投入500亿美元，制造和提供疫苗和药物来抗击冠病疫情。

这四大组织在周二（6月1日）的联合声明中说：“各国政府须立即采取行动，否则可能面临冠病疫情爆发式增长，并可能出现更具传染性、更致命的病毒变异，破坏全球复苏。”它们也呼吁立即向发展中国家捐赠疫苗。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃指出，迄今为止全球已经接种的疫苗剂量中，低收入国家仅获得少于1%的疫苗，这导致经济前景处于“危险的差异”。正因如此，有些国家需要好几年的时间才能恢复元气。据IMF预测，拉丁美洲和加勒比地区的经济体或要到2024年才能恢复疫情前的人均收入。

有鉴于此，IMF上个月提出这项总值500亿美元（约661亿新元）的计划，目标是在年底前为全球至少四成人口接种疫苗，到明年上半年为六成或以上人口接种，尽早结束冠病疫情。

报告预计，其中350亿美元（约463亿新元）可来自公共、私营部门和多边机构赠款，剩余约150亿美元（约198亿新元）可由各国政府筹集。

根据计划，低收入和中等收入国家将获得额外资金，其中大部分资金来自赠款和低息贷款。该计划也呼吁投资提高疫苗产能，增加至少10亿剂。

计划蓝图还敦促加强冠病检测和追踪、氧气供应和公共卫生措施，同时加大接种疫苗的力度，促进全球项目“获取冠病工具加速计划”（Access to COVID-19 Tools（ACT）Accelerator，简称ACT加速计划）。ACT加速计划由世卫组织领导，旨在确保所有人都能获得疫苗、检测和治疗。

IMF称，这项计划将挽救生命，到2025年还可能带来9万亿美元（约11.9万亿新元）的潜在经济增长。