韩拟启动航空泡泡我国或是首个对象 也探讨与他国签协议可能性

据了解，韩国政府从今年3月开始讨论航空泡泡。韩方与每10万人口中确诊病例维持在25人以下的防疫优秀国家展开了秘密协商。新加坡被视为防疫模范国，韩国正在和新加坡初步讨论签署航空泡泡协议。

韩国冠病疫苗首针接种率超过12%，韩国政府现在计划启动“航空泡泡”，首个对象或为新加坡。

韩国中央灾难安全对策本部6月1日表示，韩国正考虑与防疫表现优秀的国家签署航空泡泡协议，允许韩国人在两国之间旅行；相关旅行许可一开始可能只对接种疫苗的国民开放，并要提交出境前72小时内的PCR检测阴性结果证明，同时要求旅行者在入境后再次接受PCR检测。

免隔离的“航空泡泡”是邻近国家之间，只要两地疫情持续稳定并受控，可以形成安全圈允许两国民众互相进行免隔离旅行。

韩国《中央日报》和JTBC电视新闻报道，韩国最早签署协议的国家可能会是新加坡。当初政府也考虑新西兰，但因为要长途飞行，于是决定暂时排除。

据了解，韩国政府从今年3月开始讨论航空泡泡。韩方与每10万人口中确诊病例维持在25人以下的防疫优秀国家展开了秘密协商。新加坡被视为防疫模范国，韩国正在和新加坡初步讨论签署航空泡泡协议。

韩国媒体指出，5月30日新加坡单日新增确诊病例为25起，最近一周的日均新增确诊病例为29起，防疫局势非常稳定。新加坡的疫苗接种率也相对较高，第一剂疫苗的接种率为37%，第二剂的接种率也有25.3%。

韩国中央事故处理本部防疫综合负责小组长尹泰浩1日表示，“韩国正在探讨可能签署航空泡泡协议的国家，确定后将公布于众。新加坡也在考虑范围内，但并没有特别考虑某个国家，政府在同时考虑与多个国家签约的可能性。”

韩国新病例677起 正加快接种疫苗速度

然而，“航空泡泡”协议基于互惠主义原则，必须要新加坡也认为韩国的防疫情况同样稳定，两国才能签署。

韩国防疫当局2日通报，在过去24小时内，新增确诊病例677起，时隔6天确诊病例再破600起。但最近韩方从国外购买的疫苗相续到货，韩国正在加快疫苗接种速度，截至1日，韩国第一剂疫苗接种率为12.4%，接种率每天上升1个百分点，当局认为，今年11月有望实现群体免疫。

不过，舆论认为，全球出现传染性更高的变种病毒，如何防止变种毒株流入境内，可能也是签署航空泡泡的关键问题。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）