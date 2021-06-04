拜登：疫苗政策奏效 经合组织预测美今年经济增长将达6.9%

拜登在白宫针对美国的疫苗措施发表讲话时说，由于疫苗与经济方案的推动顺利，许多商家和餐厅重新开张，美国经济快速增长。他说，经济合作与发展组织本周最新预测，美国今年的经济增长将达到6.9%，是40年来最快速的。

（华盛顿综合电）美国总统拜登周三（6月2日）说，由于疫苗政策顺利推展，经济合作与发展组织预测，美国今年的经济增长将达到6.9%，并宣布政府要在一个月后的美国独立纪念日达到让70%人口至少接种一剂疫苗的目标。

拜登当天在白宫针对美国的疫苗措施发表讲话时说，目前已经有52%的美国成年人完成疫苗接种；62.9%的人至少接种了一剂疫苗。

现在每日平均确诊病例减少到1万9000人，是去年3月以来首次降到2万人以下。每日住院人数也减少到2万1000人，死亡率更大幅降低85%以上。

他说，由于疫苗与经济方案的推动顺利，许多商家和餐厅重新开张，美国经济快速增长。他说，经济合作与发展组织（OECD）本周最新预测，美国今年的经济增长将达到6.9%，是40年来最快速的。

他说：“我们接种疫苗的人越多，我们抗击病毒的斗争就会越成功。”

靠教会高校等基层组织推动达到疫苗覆盖率目标

他说：“只要我们团结一致，美国人没有办不到的事。请谨守本分，全力以赴，直到7月4日。让我们达到七成这个目标，让我们更自由安全地进入这个夏天。让我们庆祝这个真正历史性的独立纪念日。”

美国此前依靠政府大规模计划来推动疫苗接种，在疫苗接种率降低之际，拜登政府的新努力着重依靠教会及高校等基层组织的推动来达到疫苗覆盖率的目标。

为在独立纪念日达到目标，白宫广泛宣传民间企业的新点子与公共推广工作，拜登周三也感谢许多企业配合疫苗政策，给接种疫苗的父母亲提供免费托儿服务、电召车公司也提供免费来回接送，以及美式足球跟棒球大联盟推出打疫苗送球票，而提供员工疫苗价的中小型企业，都可获得联邦政府的税务减免优惠。

滴酒不沾的拜登称赞啤酒商百威英博赞助啤酒，他说：“打一针、喝一杯，就这么简单……我们需要全国每个人团结起来，大家一起冲刺……我保证，我们一定办得到。”

8000万疫苗全球分发计划 细节最快周四公布

另一方面，美国国务卿布林肯周三在结束拉丁美洲之旅前对媒体说，总统拜登最快将在周四公布8000万疫苗全球分发计划的细节，并强调“不会在这一过程中附加政治条件”。

他说，美国的分发疫苗计划将与世卫组织全球冠病疫苗获取机制（COVAX）协调，并根据科学证据和各国需求进行。

拜登最近宣布将在六周内再分发2000万剂疫苗，使6月底前准备分发的疫苗总数达到8000万剂。拜登政府此举也试图抗衡被指是莫斯科和北京的“疫苗外交”。

拜登曾表示，美国寻求在全球抗疫战中重夺领导地位。不过他强调，美国不会利用这一举措来影响其他国家。