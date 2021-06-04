实现群体免疫：一场横跨全球的马拉松赛

最新数据显示，全球已施打超过20亿剂冠病疫苗，但由于疫苗普遍须要两剂，免疫人口远低于此数。依照当前速度，想要达到全球群体免疫的最低门槛，即75%的人口接种疫苗，大概还需要九个月。实现群体免疫究竟有多重要？这过程中又有哪些阻碍？zaobao.sg带你了解。

有专家反驳称，如今疫情肆虐已成了新常态，关闭边界长远来说并不实际，各国通过接种疫苗取得群体免疫才是上策。(法新社)

专家：旅行限制并非长久之计

面对即将到来的夏季假期，欧美多国准备进一步放宽边境管制，开放跨境旅游，试图重振旅游业。欧洲议会与欧盟27个成员国5月最终达成共识，计划于7月1日推出“欧盟健康通行证”，所有欧盟国家都须认可该证书。与此同时，欧盟还计划吸引该地区以外的游客赴欧旅行。

相比之下，亚洲地区在放宽边境管制方面则保守许多。新加坡和香港的旅游泡泡计划原定5月26日开始，如今被无限期推迟；台湾从5月19日至6月18日禁止非台湾民众和沒有居留证人士入境，并暂停旅客在台湾转机；日本至今也仍禁止外国人入境。泰国也因疫情反弹，规定所有入境泰国人士从5月1日起隔离14日。《联合国世界旅游组织旅行限制报告》第九版显示，在69个完全不对游客开放的目的地中，亚太地区就占了30个，而欧洲和美洲仅分别占15个和10个。

有评论指出，虽然西方国家的疫苗接种较为快速，但如今开放边境时机仍不成熟，这或使疫情出现反弹。

疫苗接种普及率领先全球的以色列，境内每10人就有六人完成接种疫苗。其次是加拿大，59%的人口已接种至少一剂，再来是英国（58.3%）、智利（56.6%）以及美国（51%）。

也有专家反驳称，如今疫情肆虐已成了新常态，关闭边界长远来说并不实际，各国通过接种疫苗取得群体免疫才是上策。

澳大利亚顶尖传染病专家科利尼翁（Peter Collignon）分析，亚太地区秉持的“疫情零容忍度”致使亚洲国家迟迟不愿开放边境，而这在某种程度上可能助长了人民的自满，认为只要国家关闭边界就能有效控制疫情，因此忽略各项防疫措施和接种疫苗的重要性，这将使这些国家陷入一种恶性循环。

“群体免疫”又称为“人群免疫”，指的是对传染病的间接保护，当人群通过接种疫苗或先前患有该病而获得免疫力时，就会形成这种保护。

香港大学公共卫生学院的细胞生物学家布鲁佐内（Roberto Bruzzone）指出，通过关闭边界而取得的“群体免疫”只不过是一种假象，因为这些“零冠病国家”最终还是得学会如何与病毒共处，不然只能长久与世界隔离，严重影响经济。因此，通过接种疫苗让民众达到真正的群体免疫才是上策，各国政府的抗疫政策应从关闭边境转移至加快疫苗接种。

各地的疫苗接种速度并不均衡，已开发国家进展较快，低收入国家还在艰难寻找疫苗供应来源。(法新社)

疫苗接种和分配不均

但要实现全球群体免疫仍然面临着诸多挑战。即使某一国家的疫苗接种率高，周边国家和国际社会的整体疫苗接种率不高，“外防输入”依旧是防疫难题，也会影响群体免疫进度。

各地的疫苗接种速度并不均衡，已开发国家进展较快，低收入国家还在艰难寻找疫苗供应来源。现在全球平均每天接种数量达3600万剂，中国约占三分之二，其次是欧盟的360万剂。仍然落后的主要国家包括印度、印度尼西亚、日本、俄罗斯，以及非洲大部分地区。

世界卫生组织总干事谭德塞4月9日在记者会上表示，今年前100天，全球接种的7亿剂冠病疫苗中，87%集中在富裕国家。他指出：“在高收入国家中，平均四个人中有接近一人已接种疫苗；但在低收入国家，每500人中只有一人接种疫苗”。

截至5月底，印度冠病疫苗的接种率只有3%。按目前的速度，整个印度13亿人口可能需要长达四年的时间才能全部接种疫苗。由于疫苗短缺，印度一些地方政府宣布不得不暂停为18至44岁群体接种疫苗。

印度作为全球最大的疫苗生产商，在疫情前平均每月生产近7000万剂阿斯利康疫苗。现在为了满足印度国内需求，决定今年年底前不会出口疫苗。这将影响世界的疫苗供应。新冠疫苗一直处于供不应求的状态，供应不均意味着分配不均，也意味着接种不均。

美国已经紧急授权辉瑞疫苗在12岁至16岁年龄段的儿童使用。(法新社)

疫苗接种的年龄限制

由于缺乏临床试验，目前所有的冠病疫苗接种都有年龄限制，这一限制却让各国实现群体免疫的目标难上加难。

以美国为例，18岁以下群体占总人口的24%，如果大多数18岁以下的人不接种疫苗，那么所有18岁及以上的人就必须接种疫苗，以达到群体免疫所需的75%免疫力。

但现实是并非100%的成年人愿意接种疫苗。目前美国完成接种完两针的人口比率有40%，如果想达到群体免疫所需的75%，就得争取接种18岁以下群体的多数。

美国已经紧急授权辉瑞疫苗在12至16岁年龄段的孩童和青年使用，并开始测试冠病疫苗对12岁以下儿童使用时的安全和效能。

在塞舌尔新确诊的感染病例中，有37%的人已经完成了两剂疫苗的接种（路透社）

完成疫苗接种不意味着完全免疫

据《纽约时报》此前报道，冠病疫苗接种率高居全球先列的东非国家塞舌尔（Seychelles）出现了感染病例激增，尽管其大部分人口已接种了中国医药集团（Sinopharm）的疫苗。

塞舌尔接种了两剂疫苗的人群中，57%注射的是国药疫苗，43%打的是阿斯利康疫苗。据该国卫生部，在新确诊的感染病例中，有37%的人已经完成了两剂疫苗的接种，但卫生部没有透露其中有多少人接种的是国药疫苗。

塞舌尔新闻通讯社引述塞舌尔外交和旅游部部长拉德贡德说，塞舌尔病例激增的部分原因是人们放松了警惕。

澳洲墨尔本默多克儿童研究所儿科医生马尔霍兰指出，来自塞舌尔的初步报告显示，国药疫苗的有效率为50%。科学家指出，突破性感染是正常的，因为没有一种疫苗是百分之百有效。

另外，国际综合科学周刊《自然》引述美国华盛顿特区乔治敦大学的数学生物学家班萨尔指出：“只有当冠病疫苗能阻断病毒传播时，群体免疫才有意义。如果（疫苗）没有（这个功能），那么获得群体免疫力的唯一方法就是给每个人接种疫苗。”

然而， 美国马萨诸塞州波士顿东北大学研究传染病的网络科学家斯卡皮诺（Samuel Scarpino）说，疫苗阻断病毒传播的能力并不需要达到100%才能产生作用。即使是70%的效能也将是“惊人的”。