全球疫苗接种已达20亿剂 实现群体免疫或须再等9个月

●冠病19疫情

（华盛顿综合电）全球疫苗接种数量已达20亿剂，按此进度或须多九个月才能跨过实现群体免疫的门槛，即全球75%的人口打了疫苗。

据彭博社统计，全球到达接种20亿剂疫苗的里程碑仅用了半年的时间；然而，各地的接种进度不均，低收入国家的疫苗供应难寻，最富裕的27个国家占全球接种量的29%，而它们的人口总和仅占全世界10%。

全球目前平均每日接种约3600万剂，剂次最多的中国占每日接种总数约三分之二、排第二的欧盟国家每天约360万剂，印度260万剂，排第三。

不过，印度、印度尼西亚、日本和俄罗斯，以及非洲大部分地区的整体接种进展仍差强人意。

世界卫生组织非洲区域主任穆蒂周四说，美国平均每百人接种疫苗89.4剂，在非洲撒哈拉以南地区平均每百人接种1剂，全球平均每百人接种23剂。

由于目前多数的冠病疫苗是两剂式，部分人只接种了第一剂，因此20亿剂所涵盖的免疫人数比例远低于全球人口的四分之一。眼下令人担心的是，因贫富差距而疫苗分配不均的现象可能拖慢全球经济复苏的步伐。

国际货币基金组织（IMF）和世界银行周四发表联合声明，敦促七国集团（G7）先进经济体尽快捐出过剩的冠病疫苗给发展中国家，同时呼吁制药商加快生产疫苗。

世界银行行长马尔帕斯和IMF总裁格奥尔基耶娃在联合声明中说：“在所有人包括发展中国家的人民都能获得疫苗之前，冠病疫情不会结束。更广泛地分配疫苗是急迫的经济需要，也是一种道德责任。”

他们表示，应该尽快以透明的方式将疫苗分给发展中国家。“我们敦促发展中国家迅速采取行动制定疫苗采购与分配计划，并向民众展开宣导接种获批准冠病疫苗对于挽救生命的重要性。”

两人还呼吁参与采购疫苗的政府、制药公司和团体，提高在疫苗合同、融资和交付方面的透明度。

冠病疫情在全球普遍暴发已经一年多，全球累计确诊病例逾1亿7200万起，累计死亡病例约370万起。