德尔塔变种病毒扩散疫情反弹 英国本月全面解封计划恐生变

（牛津综合电）英国冠病疫情因德尔塔（Delta）变种病毒迅速扩散而反弹加剧，英格兰5月份最后一周的确诊病例增加近一倍。英国要在本月完全解除防疫限制的计划是否生变引起关注。

英国全境周五（6月4日）新增6238起病例，是自3月以来最高。截至5月29日的一周内，英格兰平均每640人就有一人确诊，比前一周的每1120人一例高出许多。

据卫生部，英格兰的病毒传播率目前是介于1.0至1.2，即平均每10名染疫者可传染10到12人；当传播率高于1时，疫情就会显著扩大。

公共卫生署指出，目前德尔塔变种病毒（最早在印度发现）已成为英国的主流毒株，扩散速度比阿尔法（Alpha）变种病毒（最早在英国发现）更为迅速。

官方数据显示，德尔塔病例在一周内增加逾一倍至1万2431起。“早期证据表明，感染该变种病毒的人可能面对更高的住院风险。”

一组独立科学家促政府暂缓全面解封计划

英国计划于6月21日落实最后阶段的防疫松绑，即全面解封，然而疫情转急，变数顿生。一组独立科学家已促请政府暂缓全面解封计划，以免疫情再次不可收拾而必须恢复全面封锁。他们发出声明说，应该“立即做出决定，以纠正人们不切实际的期望”。

英国卫生部长汉考克则认为，近期防疫限制逐渐松绑，病例有所反弹并非意料之外，关键是住院人数和死亡病例。“（传染）关系链已经被疫苗阻断，但还没有完全断绝，这是我们还在密切关注的情况之一，现在就决定21日以后的事也还太早。”

世界卫生组织日前呼吁富裕国家，应该先向贫困国家捐赠疫苗，而不是忙于给国内儿童等低风险群体接种。

对此，汉考克表明，英国会优先为国内儿童接种疫苗。

他说：“虽然很庆幸儿童很少面对冠病重症，但他们仍可能传播病毒，所以这还是我的首要任务。”

英国至今有过半的成年人口已经接种了两剂疫苗，超过3970万或约四分之三的成年人至少接种了一剂。

英国药品监管机构周五批准将辉瑞疫苗用于12岁至15岁的人，当局下来将决定是否把接种计划扩大到这个群体。