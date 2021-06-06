科学家：各国领袖忽略廉宜有效策略 应对未来大流行病须防动物把病毒传人

英国《卫报》报道，一个由世界各地专家组成、由哈佛大学领导的新科研组指出，人类砍伐森林和猎捕野生动物，使得越来越多动物和它们所携带的微生物与人类和牲畜接触。有70%的新传染疾病正是来自动物，包括冠病、沙斯、禽流感、伊波拉病毒、爱之病等。

（伦敦讯）科学家警告，人类破坏大自然是造成流行病的根源，但全球领袖在探讨应对未来大流行病的策略时却忽视这点，因而忽略了更廉宜、更有效的方法，即从一开始就防止动物把病毒传播给人类。

英国《卫报》报道，一个由世界各地专家组成、由哈佛大学领导的新科研组指出，人类砍伐森林和猎捕野生动物，使得越来越多动物和它们所携带的微生物与人类和牲畜接触。有70%的新传染疾病正是来自动物，包括冠病、沙斯、禽流感、伊波拉病毒、爱之病等。

领导这个工作小组的哈佛大学气候、卫生与全球环境中心医生伯恩斯坦说：“2019冠状病毒是自然界对人类发出的警讯……可是世界领袖迟迟未采取行动。他们讨论如何预防流行病，但很少提及要从根源着手……目前讨论重点倾向于（提升）卫生系统的准备、抑制病毒传播，以及接种疫苗。”

夏季结束前提交行动计划 防止动物把病毒传给人类

不过，防患未然的成本远低于病毒传播所造成的经济损失。研究显示，未来10年要防止大流行病暴发，每年须花费260亿美元（约344亿新元），这仅为冠病造成的经济损失的2%，而人类可采取的根源性预防措施，包括保护树林、禁止野生动物买卖、保护牲畜免受感染、快速探测野生动物市场传播的疾病等。

上述工作小组将在夏季结束之前，向“从根源预防流行病联盟”（PPS）提交一个行动计划，列明如何防止动物把病毒传播给人类，并由高层人士负责宣导和提倡。

PPS是冠病出现后全球各大环保与健康组织联盟组成的大联盟，成员包括世界自然基金会、大自然保护协会、雨林联盟、生态健康联盟等。

PPS也指出，上述预防工作被世界卫生大会忽视，世界卫生组织上月针对冠病大流行发布的报告，对此只字未提。

该报告认为，若是全球反应较为快速，冠病不至于夺走数百万人的性命。不过PPS指出，该报告“忽视了所有流行病的深层根源，即病毒是由动物传播到人类身上”。

“全健康”尖端专家团将向世卫和联合国提出建议

上月成立的“全健康”（One Health）尖端专家团将就制定全球长远计划来预防疾病暴发，向世界卫生组织、联合国粮食及农业组织、联合国环境规划署提供建议。“全健康”是跨学科、跨地域协作和交流的新策略，致力于共同促进人和动物健康，维护和改善生态环境。

伯恩斯坦指出，创立这样一个着眼于地球整体卫生状况的组织是“朝正确方向跨前一步”。

去年4月和10月，全球顶尖专家已警告，世界进入“流行病时代”，如果还不停止破坏大自然，流行病将更频繁地出现，传播速度也将加快，导致更多人死亡。

美国环保组织“保护国际基金会”医生沃拉说，根据他过去10年与美国疾控中心共同应对伊波拉、冠病等流行病总结所得的经验，“未来预防流行病须从根本上改变策略，其中必须包含预防病毒从动物传播到人身上”。