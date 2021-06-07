西非国家布基纳法索北部村庄 遭武装分子袭击138死40人伤

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月7日 5:00 AM

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西非国家布基纳法索北部村庄周五遭武装分子袭击，造成至少138名平民丧命，约40人受伤。这是该国自2015年出现回教极端组织暴力行为以来，最致命的袭击事件。

此事发生于当地时间4日凌晨2时许，身份不明的武装分子对布基纳法索（Burkina Faso）北部靠近尼日尔边境的村庄发动袭击，先是攻击支持政府军反圣战的民防部队“保卫祖国志愿者”的据点，之后肆意对民宅开火，还放火烧屋和市集。当地一名官员周六指出，袭击者连夜攻击手无寸铁的平民，造成严重伤亡，形同大屠杀。据悉，死者包括七名孩童，当局预计死亡人数可能会进一步上升。

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