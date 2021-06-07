西非国家布基纳法索北部村庄 遭武装分子袭击138死40人伤 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 西非国家布基纳法索北部村庄周五遭武装分子袭击，造成至少138名平民丧命，约40人受伤。这是该国自2015年出现回教极端组织暴力行为以来，最致命的袭击事件。此事发生于当地时间4日凌晨2时许，身份不明的武装分子对布基纳法索（Burkina Faso）北部靠近尼日尔边境的村庄发动袭击，先是攻击支持政府军反圣战的民防部队“保卫祖国志愿者”的据点，之后肆意对民宅开火，还放火烧屋和市集。当地一名官员周六指出，袭击者连夜攻击手无寸铁的平民，造成严重伤亡，形同大屠杀。据悉，死者包括七名孩童，当局预计死亡人数可能会进一步上升。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西非 布基纳法索 恐怖分子 袭击 数月来首次公开演讲 特朗普把明年中期选举形容为“美国生存之战” 早说