美国防部月底将提交报告 或首次表明UFO确实存在

（柏林综合讯）美国国防部将于本月底向国会提交有关不明飞行物（UFO）的调查报告，报告可能表明UFO确实可能存在，只是它行动的方式是人类现有技术尚且无法解释的。

美国哈佛大学天文学教授勒布指出，五角大楼提交报告“将是一个重要时刻”，因为这份报告与过去关于UFO、不明空中现象的讨论不同，它是军方通过多种仪器，如雷达、红外摄像机、光学摄像机等探测而收集到的证据，而当中高达95%的案例都有合理的解释。

《纽约时报》本月3日曾报道，听取了UFO相关简报的美国政府高级官员透露，没有证据表明近年来海军飞行员目击的空中物体是外星飞船，但他们仍无法解释这种令人困惑的空中异常活动。他们承认，模棱两可的调查结果意味着，政府无法明确排除有UFO的可能性。

德国专家大泼冷水：外星人应没来过地球

不过，一位研究UFO数十年的德国专家却大泼冷水，指外星人应该没有来过地球。

德国之声引述德国UFO现象研究协会负责人佩尼格指出，根据他近半个世纪以来的研究，绝大多数目击UFO或外星人的事件，都可以解释为自然现象或人为现象。

他说，自1972年以来，该协会已调查大约4500个目击事件，但那通常是氦气球、飞行中的昆虫、天气现象或者卫星。“这些在照片中看起来可能像UFO，只有大约5%我们找不到合理的解释，那也许是我们还无法解释的自然现象。”

他认为，如果真有外星生物到过地球，它们的UFO应有一些共同点，例如飞行器的形状或飞行模式，但迄今的调查并没有这样的发现。

他说：“我不想完全排除它，但我推测目前并没有外星人访问我们。”

外星人是否存在，以及UFO是否到访过地球，长久以来都是不解之谜，而美国针对相关的信息和调查向来讳莫如深。直到去年8月，美国政府成立隶属于五角大楼的“不明空中现象”（UAP）工作组，以说明对UFO的见解。

同年12月，美国国会通过一项23亿美元（约30亿新元）的开支议案，其中就要求UAP工作组详细分析UFO的信息和情报，而这份非机密报告预计将于6月25日提交给国会。