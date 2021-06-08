每周病例数连续六周下降 各国加快接种疫苗 全球疫情持续好转

根据美国约翰霍普金斯大学的数据，截至6月6日当周的全球新确诊病例为300万起，是3月中旬以来的最低水平。随着印度疫情好转和全球加紧接种疫苗，全球每周病例数已连续六周下降。

（华盛顿综合电）随着世界各国不断加大冠病疫苗接种力度，全球冠病疫情持续好转，过去一周的确诊病例数是近三个月来最少的一周。

不过，由于从斐济到英国的病例仍在增加，显示这场大流行病并不会很快结束。

全球死亡病例也下降

根据美国约翰霍普金斯大学的数据，截至6月6日当周的全球新确诊病例为300万起，是3月中旬以来的最低水平。随着印度疫情好转和全球加紧接种疫苗，全球每周病例数已连续六周下降。

全球死亡病例也在下降，从4月底每周超过9万2000人的峰值，下降到5月最后一周的不到8万人。

不过，秘鲁大幅修订其死亡人数，把官方死例提高了一倍多，使最近一周的全球死例又增加了。根据Worldometer世界实时统计数据，全球的冠病累计确诊病例已达1亿7400多起，累计死例逾370万起。

与此同时，彭博社数据显示，全球已有176个国家总共接种了21亿2000万剂冠病疫苗。这相当于每天接种3890万剂疫苗。

印度马哈拉施特拉邦制定五级标准松绑防疫

美国截至上周六（5日）已接种了超过3亿剂疫苗，星期天一天内再接种了另外160万剂疫苗。星期天的数据比前一天增加了近50万，这与自4月中旬以来疫苗接种率不断下降的趋势形成了鲜明的对比。

在印度，马哈拉施特拉邦制定了一个五级计划，以根据各地区的阳性率和医院氧气使用情况来放宽限制。

根据这项昨天开始落实的计划，阳性率低于5%、医院氧气占用率低于25%的地区将被列为一级，所面对的限制最少。阳性率超过20%或医院氧气占用率超过75%的地区将被归类为五级，并将严格限制人员流动和企业运营。

该邦首府孟买截至6月3日的阳性率为5.56%，被列为三级。根据该级别，所有商店和私人办公室可以开放至下午4时，但购物中心和多厅剧院须保持关闭。

斐济确诊病例达新高

南太平洋岛国斐济星期天报告了83起确诊病例，为该国历来最高的单日确诊病例数。斐济目前只有0.33%的人口完成了疫苗接种。

据澳大利亚广播公司上周报道，斐济官员认为，当地民众分享一种叫做“卡瓦”的传统饮料，导致病毒传播开来。