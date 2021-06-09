全球多个社媒、政府和新闻网站集体故障 没证据显示为网络袭击

（旧金山综合电）处理互联网内容发送的美国云端计算服务供应商Fastly的网络周二宕机，导致全球多个社交媒体、政府和新闻网站一度无法使用。没有证据表明这起事件是因恶意网络袭击而起。

根据网络追踪网站Downdetector.com，包括Reddit、亚马逊、Paypal、Spotify等高流量的服务网站都断线。《金融时报》《卫报》《纽约时报》、彭博新闻和美国有线电视新闻网等主要新闻媒体运营的网站也中断。这些网站在伦敦时间8日上午10时30分（新加坡傍晚5时30分）开始先后报告故障。

Fastly是流量大户用来同时向数百万消费者提供内容的云端计算服务供应商。网络中断后，几个网站的页面信息通知用户，是Fastly的传送出了问题。

Fastly在10时58分确认系统出现故障，称公司正在进行调查。Fastly发出声明说，它大部分覆盖区域面临了“性能下降”。

据报道，近2万1000名Reddit用户、2000多亚马逊用户申报网站出现故障。英国司法部长也通过社交网站推特说，政府的gov.uk网站关闭，并提供了一封电子邮件以供查询。

Fastly于11时44分再发声明说：“已找到问题所在，并已修复。随着全球服务的恢复，客户收到的信息会稍多。”

受影响网站服务已恢复

声明说，在接近中午之际已经修复了导致其服务在全球范围中断的故障，距离最初披露发生故障大约一个小时。受影响网站的服务在中断数分钟至大约一个小时后恢复。

Fastly于2019年上市，主要是帮助各个网站使用不那么拥挤的路线来传送内容，即它的内容发送网络可以在互联网上快速推送数据，把信息更快地送达用户。

这个云端计算服务商不是将所有网站内容都托管在同一个位置的一组服务器上，而是在数十个地点都有云基础设施，从而使用户可以从离他们最近的服务器下载内容。

国际知名电信业分析机构CCS Insight的首席分析员沃德说，这次事件凸显了互联网以及碎片化科技的脆弱性，但也同时反映了它们能迅速复原的实力。